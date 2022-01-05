Türkiye Gazetesi

Bazı yöneticilerin teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasını istediği yönündeki iddialara yönelik Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'tan açıklama geldi. Elmas, Sayın Fatih Terim ve bazı yönetim kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir yönetim kurulu üyemiz Galatasaray başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır. " ifadelerini kullandı.

"SUNİ GÜNDEM OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Son günlerde teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı yönetim kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir yönetim kurulu üyemiz Galatasaray başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır. Yönetim kurulumuz ortak hedeflerimiz doğrultusunda tek vücuttur. Hocamız ile bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz görüşmede kendisi, takımımızın geleceğine dair vizyonumuzu paylaştığını ve hayata geçirmek için dün olduğu gibi bugün de tüm çabayı sarf edeceğini bildirmiştir. Camiamızdan, oluşturulmaya çalışılan haksız ve suni gündemlere paye vermemelerini rica ederim."

Fatih Terim'den 'istifa' açıklaması: Gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımdaki kötü gidişat nedeniyle gündeme gelen istifa haberlerine ilişkin açıklama yayımladı. Terim, takımın arzu edilen pozisyonda olmadığını dile getirerek, "Bunun sorumluluğu bir kişiye ait ise, o benim ve yapılan tüm gelecek planının Galatasaray'a zarar verdiğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim isyan etti: Galatasaray bu değil! “Sahada sizi tanıyamıyorum” diyen tecrübeli hoca “Bu takım bu kadar geride olmayı hak etmiyor. Antalya’yı yenip biraz nefes alalım” sözlerini kullandı.

Fatih Terim: Gruptan çıkmayı hakettik Gakatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio beraberliği ardından açıklamalarda bulunarak "bu çok önemli bir başarıdır" dedi.