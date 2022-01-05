Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de ilk yarı sona ererken büyüklere tarihî farklar atan Trabzonspor’da yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor, teknik ekip ise cuma günü oynanacak Yeni Malatya maçına bileniyor. Camiada ise yıllardır hayali kurulan şampiyonluğu tatmanın heyecanı var. Çünkü muhtemel bir mutlu son Trabzonspor’da herkesin kazanması anlamına geliyor. Yönetim eksiğini biçecek, Abdullah Avcı doğru teknik adam olduğunu gösterecek ve kariyeri adına ilki yaşayacak. Tabii ki futbolcular da değerine değer katmış olacak.

Önce şampiyonluk

Pandemi sürecinin yaşandığı ve kulüplerin ayakta kalmakta zorlandığı dönemde şampiyonlukla birlikte Şampiyonlar Ligi umudu ve parası da kulübe derin bir nefes aldıracak. Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür gibi pazarı olan ve Avrupa kulüplerinin takibindeki oyuncuların satışında el güçlenecek. Ancak yönetimin de her defasında vurguladığı gibi rehavet havasına girilmeden ayaklar yere basarak sağlam adımlarla önce şampiyonluk ilan edilecek. Devamında ise her şey paraya çevrilecek.

TAKIMLA ÇALIŞIYOR

Ligin 16. haftasındaki Antalyaspor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme, takımla çalışmalara başladı. Hatay, Altay ve Başakşehir, kupada da Boluspor maçında olmak üzere son dört resmî karşılaşmada forma giyemeyen Nijeryalı isim, Yeni Malatya maçında görev bekliyor. Abdullah Avcı ise öğrencisini risk almamak adına ilk etapta on birde düşünmüyor.

Dört eksikli idman

Ligde ikinci yarının açılış maçında Yeni Malatyaspor ile sahasında karşılaşacak bordo mavililer hazırlıklarına devam etti. Abdullah Avcı yönetimindeki idmana Afrika Kupası’na katılacak Djaniny ve Kouassi, sakatlıkları bulunan Trondsen ile Serkan Asan katılmadı.

Visca, Trabzonspor yolunda Başakşehir'in Bosnalı futbolcusu Visca'nın transferinde soa gelen Trabzonspor'un, İstanbul ekibiyle yüksek oranda anlaştığı öğrenildi.

Trabzonspor'un tur bileti Koita'dan Trabzonspor, kupa maçında TFF 1. Lig ekibi Boluspor'u tek golle zorlanmadan geçti, son 16 turuna yükseldi. Abdullah Avcı'nın yedek ağırlıklı oyunculara şans verdiği maçta tek gol ise Koita'dan geldi.