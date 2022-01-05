Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Fenerbahçe sözleşmesi biten yerli oyuncularıyla masada. Vitor Pereira’nın ayrılığı sonrası hoca bulma çalışmaları süren sarı lacivertliler henüz takımı emanet edecek bir isim bulamasa da oyuncuların durumlarını masaya yatırmış durumda. Hem oyunculara gelen teklifleri değerlendiren hem gönderilecek isimleri netleştirmeye çalışan yönetim, bir yandan da takımda kalması planlanan oyuncularla görüşmeleri sürdürüyor. Öncelik sözleşmesi bitecek yerlilerde. Millî takım tercihini Türkiye’den yana kullanan Ferdi ile Berke’yle yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi.

SERDAR BELİRSİZLİĞİ

Berke Özer’in imzasının an meselesi olduğu Ferdi’nin de takımda kalmak istediği öğrenildi. Sözleşmesi bitecek isimlerden Serdar Aziz konusunda ise henüz netlik yok. Daha önce yıllık ücretinde indirim yapan tecrübeli stopere mevcut rakamın yarısının teklif edildiği bunu kabul etmesi hâlinde sözleşme imzalanacağı belirtiliyor. Aksi takdirde Serdar Aziz’le en geç sezon sonunda yollar ayrılacak. Sözleşmesi devam eden Muhammed Gümüşkaya’yla ise anlaşma sağlandı. 21 yaşındaki genç yıldızın 4,5 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

YENİ ADAY DZYUBA

Transferdeki önceliği golcü olan F.Bahçe, Rus devi Artem Dzyuba’nın peşine düştü. Zenit’le sözleşmesinin bitmesine altı ay kalan 33 yaşındaki millî yıldızla anlaşmanın yakın olduğu öne sürüldü. Kariyerinde yeni bir heyecan isteyen ve Rusya’dan ayrılmayı arzu eden 1,96’lık yıldız, bu sezon 24 maçta 10 gol ve 9 asistlik skor katkısı sağladı.

JESUS REDDETTİ

Hoca arayışındaki Fenerbahçe’ye Joachim Löw’ün ardından Jorge Jesus’tan da olumsuz cevap geldi. Portekizli hoca, sarı lacivertlilerin teklifini reddetti. Mevcut şartlarda sarı lacivertlilerin elindeki en güçlü adaylar her ikisi de Hırvat olan Slaven Bilic ile Nico Kovac..

İMZA TOPLATMA

Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz, Ali Koç’u eleştiri yağmuruna tuttu. Koç ve ekibinin Fenerbahçe’yi yönetmeyi beceremediğini söyleyen Yılmaz “15 Ocak’a kadar kongre kararı almanızı bekliyoruz. Bizi imza toplamaya mecbur etmeyin” diyerek genel kurul çağrısı yaptı.

Fenerbahçe teknik direktörlük için iki ismi düşünüyor Camiada kimsenin itiraz edemeyeceği bir isim arayışını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, daha önce de gündeme gelen Hırvat teknik adamlar Slaven Bilic ve Nico Kovac’la görüşüyor.

Ne Muriqi ne de Luuk de Jong! Fenerbahçe'nin golcüsü Rusya'dan Kadrosunu iyi bir golcü ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin birçok adayla görüşme halinde olduğu belirtilirken, Rus basını sarı lacivertlilerin Artem Dzyuba'yı renklerine bağlamak üzere olduğu iddiasında bulundu.