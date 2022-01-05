Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa mücadelesi bu akşam oynanacak. Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed bin Ali Stadyumundaki finalle birlikte 2022'nin ilk şampiyonu belli olacak. Saat 20.45'te başlayacak olan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Candaş Erbil üstlenecek. Katar'daki final ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Hocalara fırsat

Süper Kupa, iki takımın teknik direktörü için de ayrı bir önem taşıyor. Ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'ın görevden alınmasıyla Beşiktaş'ın başına getirilen Önder Karaveli, kariyerinde ilk defa A Takım seviyesinde bir kupa kazanma şansı yakalamış durumda. Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin'in de teknik direktörlük kariyeri 5 Ekim'de başladı. Genç çalıştırıcı henüz üçüncü ayında kupa kazanma fırsatını elinde bulunduruyor.

ÖNDER KARAVELİ: Bir kupa daha

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, "Bütün gücümüzle müzemize bir kupa daha katmak için mücadelemizi vereceğiz. İstanbul'da bıraktığımız oyuncular var fakat Beşiktaş futbolcu kadrosu bir bütündür. Oyuncular sahada birbirlerini aratmayacak şekilde oynar" açıklaması yaptı.

İKİ TAKIM DA DERTLİ

Süper Kupa öncesi eksikler dikkat çekiyor. Beşiktaş’ta Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan, Serdar Saatçı, Rachid Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Gökhan ve Mehmet Topal forma giyemeyecek. Antalyaspor'da sakatlıkları süren Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Doğukan Nelik'in yanı sıra Erkan Eyibil, Hadji Wright, Naldo ve Fredy maç kadrosundan çıkarıldı.

BAŞKAN ÇEBİ: Devre arası uzatılsın!

Toplam yedi futbolcusunda Covid-19 tespit edilen Beşiktaş'tan jet talep geldi. Siyah beyazlılar, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den bu hafta oynanacak lig maçının ertelenmesini ve ikinci yarıdaki aranın uzatılmasını istedi. Başkan Ahmet Nur Çebi "Kulüpler zor durumda. Ligin ikinci yarısı 15 gün sonra başlasın” dedi.

Orman'a bir şok daha

∂ Mali ve idari kongrede ibra edilmeyen; üyeliğinin ihracı istenen Fikret Orman'ın 2018 yılına dair aldığı ibra, mahkeme tarafından iptal edildi. Orman'ın yüzde 10 bütçe aşımını yüzde 47 ile ihlal ederek kulübü 510 milyon lira zarara uğrattığı belirtildi. Mevcut yönetimin, Orman yönetimine zarar ziyan tespit davası açması bekleniyor.

Fenerbahçe harekete geçti: 2011 Süper Kupa oynansın Futbolda şike davasında verilen beraat kararını hatırlatan sarı lacivertliler “Bu kararla birlikte o yıl tertiplenmeyen kupa organizasyonu yerine getirilsin ve kupa hak edenin müzesine gitsin” dedi.

Süper Kupa finali Katar'da oynanacak Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022'de Katar'da oynanacak.