Türkiye Gazetesi

Edin Visca transferi için Başakşehir yönetimiyle temasa geçen Trabzonspor, transferi henüz resmi olarak açıklamış değil. Visca’dan henüz bir açıklama gelmezken, Boşnak yıldızın menajerinden kafaları karıştıran bir açıklama geldi.

“BAŞKA KULÜPLERLE GÖRÜŞÜYORUZ”

Edin Visca’nın menajeri Nedim Hrapovic, "Trabzonspor dahil birkaç kulüple daha görüşüyoruz. Tekliflerin detayları üzerinde düşünüyoruz. Birkaç gün içerisinde Visca'nın nerede oynayacağı netleşecek" ifadelerini kullandı.

BELİRSİZLİK SÖZ KONUSU

Nedim Hrapovic’in açıklamalarının ardından kamuoyunda soru işaretleri oluştu. Visca’nın transferi halen belirsizliğini koruyor.

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Visca, Trabzonspor yolunda Başakşehir'in Bosnalı futbolcusu Visca'nın transferinde soa gelen Trabzonspor'un, İstanbul ekibiyle yüksek oranda anlaştığı öğrenildi.

Trabzonspor'un tur bileti Koita'dan Trabzonspor, kupa maçında TFF 1. Lig ekibi Boluspor'u tek golle zorlanmadan geçti, son 16 turuna yükseldi. Abdullah Avcı'nın yedek ağırlıklı oyunculara şans verdiği maçta tek gol ise Koita'dan geldi.