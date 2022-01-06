Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray’ın ihtiyaç listesi kabarık. Kaleci, orta saha ve forvet takviyeleri yaparak ligin ikinci yarısında zirveyle puan farkını azaltmak isteyen Aslan Avrupa vizesi almayı yeni hedef olarak belirlemek istiyor. Ancak maddi sıkıntılar Aslan’ı bir hayli zorluyor. Geçtiğimiz gün teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelen Başkan Burak Elmas da satmadan oyuncu almalarının bir hayli zor olduğunun altını çiziyor.

YILDIZLARA VETO

Avrupa’da son 16 turunda yoluna devam eden Cimbom, gösterdikleri performansla dev kulüplerin radarına giren Kerem ve Marcao’yu satmayacak. Buna karşılık Yedlin, Luyindama, Babel ve Diagne’ye hiçbir teklif gelmemesi hesapları bozuyor. Yıllık 3 milyon 850 bin avro kazanan Feghouli, Visca’nın Trabzon’a transferinin ardından Başakşehir’in gündeminde. Eğer Cezayirli yıldız Başakşehir ile anlaşırsa ücret yükünde açılan boşluk Cimbom’a ilaç olacak.

Galatasaray'da Terim'le ipler kopuyor Kötü sportif sonuçların üzerine yönetimin ‘teknik müdahalesi’ huzursuzluk oluşturdu. İmparator’un kulübün sitesi yerine sosyal medyadan açıklama yapması yüksek gerilimi belgeledi.

Fatih Terim'den 'istifa' açıklaması: Gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımdaki kötü gidişat nedeniyle gündeme gelen istifa haberlerine ilişkin açıklama yayımladı. Terim, takımın arzu edilen pozisyonda olmadığını dile getirerek, "Bunun sorumluluğu bir kişiye ait ise, o benim ve yapılan tüm gelecek planının Galatasaray'a zarar verdiğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım" ifadelerini kullandı.