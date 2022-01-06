Emin ULUÇ
Göreve geldiği günden beri teknik direktör istikrarı yakalayamayan ve başkanlığının dördüncü sezonunda istifaya davet edilen Ali Koç, Fenerbahçe’nin başına tartışılmayacak bir isim getirmek için sınırları zorluyor. Philip Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut derken, Vitor Pereira’yı da kapının önüne koyan Başkan Koç, Dünya Kupası şampiyonu apoletli Joachim Löw’ü geri getirmek için kesenin ağzını açtı.
EVİNDEN AYRILMIYOR
Alman Millî Takımı’yla 15 yıllık bir maceranın ardından dinlenmeye çekilen 61 yaşındaki Löw devre arasında takım almayı düşünmese de Ali Koç, tecrübeli çalıştırıcıyı caydırmak için bütün kozlarını oynuyor. Ancak 2,5 yıllık sözleşme ve yıllık 6 milyon avroluk teklif Löw’ün kararını değiştirmesi için yeterli olmadı. Koç, sınırları zorlasa da Alman medyası Löw’ün Bundesliga’da çalışacağını öne sürüyor.
Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır, başarılı performansı ile Avrupa takımlarının da radarında
KADRO DEĞERİ YÜKSELDİ
Fenerbahçe kıymete bindi
Fenerbahçe bu sezonki performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olsa da futbolcu değerleri arttı. Ligde dördüncü sırada bulunan sarı lacivertliler, piyasa değerinde ise 131,03 milyon avro ile ligin en kıymetli takımı. Attila Szalai ve Altay Bayındır 15 milyon avroluk piyasa değerleriyle takımın en pahalı isimleri.
Fenerbahçe'de gündem iç transfer Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu ve Berke’yle masaya oturuldu. Ferdi ile Berke kalıcı, Serdar belirsiz. Muhammed’le imzalar yenileniyor.
Ne Muriqi ne de Luuk de Jong! Fenerbahçe'nin golcüsü Rusya'dan Kadrosunu iyi bir golcü ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin birçok adayla görüşme halinde olduğu belirtilirken, Rus basını sarı lacivertlilerin Artem Dzyuba'yı renklerine bağlamak üzere olduğu iddiasında bulundu.