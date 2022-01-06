Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Göreve geldiği günden beri teknik direktör istikrarı yakalayamayan ve başkanlığının dördüncü sezonunda istifaya davet edilen Ali Koç, Fenerbahçe’nin başına tartışılmayacak bir isim getirmek için sınırları zorluyor. Philip Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut derken, Vitor Pereira’yı da kapının önüne koyan Başkan Koç, Dünya Kupası şampiyonu apoletli Joachim Löw’ü geri getirmek için kesenin ağzını açtı.

EVİNDEN AYRILMIYOR

Alman Millî Takımı’yla 15 yıllık bir maceranın ardından dinlenmeye çekilen 61 yaşındaki Löw devre arasında takım almayı düşünmese de Ali Koç, tecrübeli çalıştırıcıyı caydırmak için bütün kozlarını oynuyor. Ancak 2,5 yıllık sözleşme ve yıllık 6 milyon avroluk teklif Löw’ün kararını değiştirmesi için yeterli olmadı. Koç, sınırları zorlasa da Alman medyası Löw’ün Bundesliga’da çalışacağını öne sürüyor.

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