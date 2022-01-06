Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de boşalan teknik direktörlük koltuğunu istediğini ve hayallerinden birinin Fenerbahçe takımını çalıştırmak olduğunu belirten Yılmaz Vural’ın hayali gerçek oluyor. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar ve sanatçı Zafer Algöz’le buluşan Vural, bombayı patlattı.

AHMET ÇAKAR BOMBAYI PATLATTI

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, yemekten bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yılmaz hoca hangi büyük camiaya gidiyor?" sorusunu sordu. Çakar’ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken ünlü yorumcudan bir paylaşım daha geldi. Ahmet Çakar, ikinci paylaşımında "Yılmaz Vural hocam Fenerbahçe'ye hayırlı olsun” mesajını paylaştı.

“PLANLAR YAPIYORUZ”

Ahmet Çakar paylaşımlarının ardından Yılmaz Vural’la video çekerek, "Canım dostum Yılmaz Vural'la Fenerbahçe ile ilgili ciddi planlar yapıyoruz. Tutar tutmaz bilemem. Zor demek imkansız demek değildir" ifadelerini kullandı.

TGRT HABER EKRANLARINA KONUŞMUŞTU

Daha öncesinde de TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Hakan Dede ile Spor Bülteni’ne konuşan deneylim hoca Yılmaz Vural, Fenerbahçe hakkında görüşlerini dile getirmişti. Fenerbahçe kulübüne hoca olarak gitmek istediğini belirten Yılmaz Vural, “Fenerbahçe’ye iyi top oynatırım” açıklamasında bulunmuştu.

“FENERBAHÇE’Yİ ÇOK İSTİYORUM”

Fenerbahçe'nin antrenörsüz bir dönemde olduğunu ve bazı yöneticilerle görüştüğünü belirten Yılmaz Vural, "İnşallah Ali Bey'in aklına girer de bizi de Fenerbahçe takımına yakıştırır, oraya getirir. Ben orada olursam kimseyi mahcup etmem.” demişti.

Fenerbahçe camiası ile uyum içerisinde çalışacabileceğini vurgulayan Vural, "Diğer gelecek alternatiflerden daha fazla iş yapacağımı düşünüyorum" diye konuşmuştu.

Ahmet Çakar yılın bombasını patlattı! Yılmaz Vural Fenerbahçe’ye gidiyor Teknik direktörlük arayışına devam eden Fenerbahçe, halen aradığı hocayı bulmuş değil. Birçok isimle anlaştığı yada konuşulduğu iddia edilirken, Ahmet Çakar’dan sürpriz bir itiraf geldi. Fenerbahçe’nin hoca adaylarından olan Yılmaz Vural’ın Sarı-Lacivertlilerle anlaştığını söyledi. Ünlü sanatçı Zafer Algöz ve Yılmaz Vural’la bir araya gelen Ahmet Çakar, "Yılmaz Vural hocam Fenerbahçe'ye hayırlı olsun" mesajını paylaştı. Çakar, paylaşımının ardından video yayınlayarak iddiaları güçlendirdi.

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