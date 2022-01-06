Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'den transfer ettiği 31 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca, sağlık kontrolünden geçirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transfer Visca'nın Medical Park Yıldızlı Hastanesi'nde bir dizi sağlık kontrolüne tabi tutulduğu belirtildi. Açıklamada "Eko ve efor testine tabi tutulan futbolcumuza çeşitli tahlillerin yanı sıra, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları yapıldı" ifadelerine yer verildi.
Edin Visca Trabzonspor ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı! Ocak ayı transfer döneminde Medipol Başakşehir’den ayrılması beklenen Edin Visca’nın hangi takıma transfer olacağı merak ediliyordu. Hakkında birçok transfer haberi çıkan Visca, Trabzonspor ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Boşnak futbolcunun bonservis bedelinin 3.5-4 milyon Euro arasında olduğu belirtildi.
Trabzonspor’a gitmesi bekleniyordu: Edin Visca transferinde sürpriz gelişme İsmi Trabzonspor’la anılan hatta anlaşmaya varıldığı ve resmiyete dökülmeye beklenen Edin Visca transferinde sürpriz gelişme. Boşnak yıldızın menajeri Nedin Hrapovic, yaptığı açıklama ile herkesi ters köşe yaptı. Hrapovic yaptığı açıklamada, "Başka takımlarla görüşüyoruz" açıklaması geldi. Yapılan açıklamayla kafalarda soru işareti oluştu.
Edin Visca sağlık kontrolünden geçti
Trabzonspor'un yeni yıldızı Edin Visca'ya sağlık kontrolü yapıldı. Şu ana kadar bir pürüz çıkmadı.
Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'den transfer ettiği 31 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca, sağlık kontrolünden geçirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transfer Visca'nın Medical Park Yıldızlı Hastanesi'nde bir dizi sağlık kontrolüne tabi tutulduğu belirtildi. Açıklamada "Eko ve efor testine tabi tutulan futbolcumuza çeşitli tahlillerin yanı sıra, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları yapıldı" ifadelerine yer verildi.
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