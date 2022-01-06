Trabzonspor'un Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca takımla ilk antrenmanına çıktı. Trabzonspor, Süper Lig’in 20. haftasında sahasında konuk edeceği Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman taktik ağırlıklı geçen çalışmayla tamamlandı. Bordo-mavililerin yeni transferi Edin Visca da ilk antrenmana daha önce de kendisine hocalık yapan Abdullah Avcı ile çıktı.
Edin Visca sağlık kontrolünden geçti Trabzonspor'un yeni yıldızı Edin Visca'ya sağlık kontrolü yapıldı. Şu ana kadar bir pürüz çıkmadı.
Trabzonspor’dan transfer yağmuru: Visca’dan sonra Marcelo’da geliyor Edin Visca’yı kadrosuna katarak yılın transferini gerçekleştiren Trabzonspor’dan kritik bir hamle daha geldi. Sol bekteki sorunu gidermek isteyen Karadeniz ekibi, Real Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı Marcelo için harekete geçti. Marcelo ile temas kuran Trabzonspor, oyuncudan olumlu dönüş aldı.
Abdullah Avcı ve Edin Visca tekrar bir arada
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski öğrencisi Edin Visca ile yeniden bir arada. Yeni takım arkadaşlarıyla tanışan Visca ilk antrenmanına çıktı.
Trabzonspor'un Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca takımla ilk antrenmanına çıktı. Trabzonspor, Süper Lig’in 20. haftasında sahasında konuk edeceği Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman taktik ağırlıklı geçen çalışmayla tamamlandı. Bordo-mavililerin yeni transferi Edin Visca da ilk antrenmana daha önce de kendisine hocalık yapan Abdullah Avcı ile çıktı.
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