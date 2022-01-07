Türkiye Gazetesi

Omicron sonrası artan koronavirüs vakaları, spor camiasını da etkisi altına aldı. Alınan bilgiye göre; Beşiktaş'ta Teknik Direktör Önder Karaveli ile 3 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açılamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar'da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde teknik sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, koronavirüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'da 6 pozitif Galatasaray kadın voleybol takımında 5'i oyuncu 1 personel olmak üzere 6 kişinin PCR testi pozitif çıktı.