Türkiye Gazetesi

Devre arasının en flaş transferine Trabzonspor imza attı. Bordo mavililer Başakşehir’in yıldızı Edin Visca’yı 3,5 yıllığına renklerine kattı. Trabzon’a gelip sağlık kontrolünden geçen Boşnak oyuncu için Başakşehir’e 4,3 milyon avro bonservis bedeli ödenecek. Visca ise 3,5 yılda toplam 5 milyon 250 bin avro kazanacak. Havaalanında coşkulu bir taraftar topluluğu tarafından karşılanan Visca çok heyecanlı ve gururlu olduğunu söylerken Trabzonspor’a kupalar kazanmak için geldiğini söyledi.

Çok çalışacağım

Başakşehir’de yaşadığı şampiyonluk coşkusunu Trabzonspor’da da tatmak istediğini söyleyen Visca “Büyük bir camia ile birlikte şampiyonluk yaşayıp Şampiyonlar Ligi’ne gitmek istiyorum. On senemi geçirdiğim takımdan ayrılmak kolay değildi ama Trabzonspor benim için iyi bir seçenekti. Sadece bu sezon değil önümüzdeki iki üç yıl boyunca kupalar kazanan bir ekip olmak istiyoruz. Ben de bunun için elimden gelen katkıyı sağlayacağım. Taraftarımıza ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

TRABZON'A BEKLENİYOR

Trabzonspor Visca'dan sonra sol bek transferini de bitiriyor. Bordo mavililer, Tymoteusz Puchacz’ın transferi için futbolcu ve kulübü Union Berlin’le anlaşmaya vardı. Önümüzdeki günlerde imzaya gelecek olan 22 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Trabzonspor formasını giyeceği öğrenildi.

LİGDE İKİNCİ YARI BAŞLIYOR

Ligin ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan Trabzonspor, ikinci yarının açılış maçında bu akşam Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Medical Park Stadında oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak. Trabzonspor’da Djaniny, Trondsen, Serkan Asan, Hugo, Edgar ve Gervinho’nun sakatlıkları bulunuyor, Kouassi ise millî takım kampında yer alıyor.

Abdullah Avcı ve Edin Visca tekrar bir arada Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski öğrencisi Edin Visca ile yeniden bir arada. Yeni takım arkadaşlarıyla tanışan Visca ilk antrenmanına çıktı.

Trabzonspor’dan transfer yağmuru: Visca’dan sonra Marcelo’da geliyor Edin Visca’yı kadrosuna katarak yılın transferini gerçekleştiren Trabzonspor’dan kritik bir hamle daha geldi. Sol bekteki sorunu gidermek isteyen Karadeniz ekibi, Real Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı Marcelo için harekete geçti. Marcelo ile temas kuran Trabzonspor, oyuncudan olumlu dönüş aldı.