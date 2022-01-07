Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Katar’da yapılan final maçında Antalyaspor’u penaltılarla eleyerek Süper Kupa’yı müzesine götüren Beşiktaş’ta yol haritası netleşti. Sergen Yalçın’ın görevden ayrılmasından sonra takımı ‘emaneten’ devralan Önder Karaveli, kısa süre içinde futbolcuların da yöneticilerin de ve en önemlisi taraftarın da güvenini kazanmış durumda. Teknik direktör arayışlarını sonlandıran 47 yaşındaki çalıştırıcıyla siyah beyazlı yönetim yola devam etmeyi planlıyor. Anormal saha sonuçları olmadığı takdirde Önder Karaveli, Beşiktaş’ın hocası olmaya devam edecek.

Futbolcular da alıştı

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de Önder Hoca’nın takıma kısa sürede sağladığı enerjiden dolayı çok mutlu olduğu ve havanın korunmasını istediği biliniyor. Beşiktaş’ın efsane teknik direktörü Serpil Hamdi Tüzün’ün öğrencisi olan ve özellikle genç oyunculara olan yaklaşımıyla hocasının izinden gideceğini gösteren Önder Karaveli’ye futbolcular da çok alıştı. Sadece genç isimler değil, başta Atiba, Josef, Vida ve Pjanic gibi tecrübeli isimler de Önder Hoca’yla çalışmaktan büyük keyif alıyor. Takımdaki hava böyle olunca yönetim de hoca arayışını sonlandırmış durumda.

Atiba geldiğinde 9 yaşındaydı!

Beşiktaş Katar’da hem kupa hem de 17 yaşındaki Emirhan İlkhan’ı kazandı! Oyuna girdikten sonra fiziği ve tekniğiyle kendisine hayran bıraktıran genç oyuncu, Ghezzal’ın yokluğunda ilk 11’de başlayan Kenan Karaman’dan çok daha etkili bir performans sergiledi. Üstelik gerçek bölgesi 10 numara pozisyonu olmasına rağmen... Atiba 2013’te Beşiktaş’a geldiğinde 9 yaşında olan Emirhan’ın sözleşmesi gelecek sezon sonu bitiyor. Siyah beyazlı yönetim de geleceğin yıldız adayının sözleşmesini uzatmak için önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Katar'da Süper Kupa'yı Beşiktaş kaldırdı Turkcell Süper Kupa'da Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi, kupanın sahibi Beşiktaş oldu. Atiba önce takımını öne geçirdi, sonra da kendi kalesini vurdu. Finalin normal süresi ve uzatmaları 1-1 bitti. Maç içinde kritik kurtarışlar yapan Ersin, geçilen penaltı atışlarından da birini çıkardı. Rakibine 4-2 üstünlük kuran Beşiktaş kupayı ikinci defa müzesine taşıdı.