Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de zirve yarışının çok gerisinde kalan ve lider Trabzonspor ile arasında 14 puan fark olan Fenerbahçe, sezonun geri kalanı için kadrosunu güçlendirmek istiyor. Pazartesi akşamı Adana Demirspor'u konuk edecek olan sarı lacivertlilerin uzun süredir gündeminde olan Vedat Muriqi için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de devreye girdiği iddia edilmişti.

İngiliz basınının Vedat Muriqi için Hull City'nin 14 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazmasının ardından Kosovalı golcünün Premier Lig ve Fenerbahçe arasında bir karar vereceği belirtilmişti. Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı'nın başka bir transfer için bir kez daha Fenerbahçe'ye rakip olduğu konuşuluyor.

HULL CITY JAPON FUTBOLCU İÇİN DEVREDE

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Santa Clara'da forma giyen ve Fenerbahçe'nin sezon başında talip olduğu orta saha oyuncusu Hidemasa Morita için Hull City de devrede. Haberde, Japon futbolcu Morita'nın Hull City'ye 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olacağı belirtildi.

Sezon başında Fenerbahçe'nin gündemine gelen 26 yaşındaki Japon orta saha, geçen sezonun devre arasında transfer olduğu Santa Clara'da 44 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı.



Japonya Milli Takımı'nda da oynayan 26 yaşındaki oyuncu, 12 maçta 2 gol kaydetti.

HULL CITY İÇİN EMİRHAN İDDİASI

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin ilk transferinin Bursaspor ile sözleşmesini fesheden 24 yaşındaki Emirhan Aydoğan olduğu iddia edilmişti. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un altyapısından yetişen ve takım kaptanlarından olan orta saha oyuncusu Aydoğan'ın ayrılığı sonrası yeşil beyazlı kulüpten herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı takımın başına Şota Arveladze’yi getiriyor Hull City'yi takımını satın almak üzere olan Acun Ilıcalı, iddialara göre teknik direktör Şota Arveladze ile prensipte anlaştı. Satış işlemlerinin gerçekleşmesiyle takımın başına Şota’yı geçirecek.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi satın alması İngiltere'de gündem oldu! İngiltere Championship'te 9 puanla 22. sırada yer alan Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, ada basınında gündem oldu. İngiliz gazeteleri olayı, "Türk TV kralı Hull City'yi 30 milyon sterline satın almayı kabul etti" ifadesiyle manşetten verdi. Ilıcalı’nın ise kulübün sahibi Assem Allam'a ilk etapta 30 milyon sterlin vereceği, kulübün Premier Lig'e yükselmesi durumunda da 20 milyon sterlin daha ödeyeceği belirtildi.