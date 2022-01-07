Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un altyapısında yetişen orta saha oyuncu Abdulkadir Parmak, Trabzonspor’dan ayrıldığını duyurdu. Bir dönem gösterdiği başarılı performansıyla milli takıma kadar yükselen Parmak, sosyal medya hesabından arkadaşlarına veda etti.

TAKIMA VEDA ETTİ

Sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama yapan Parmak, “Sayın hocam Abdullah Avcı ile aldığımız ortak bir karar çerçevesinde, sezon sonuna kadar 61 numaralı formamdan ayrılıyorum. Şampiyonluk yarışında takıma kulübüme ve takım arkadaşlarıma gönülden başarılar dilerim. Bu kısa ayrılık sonrasında çok daha güçlü ve kulübüme çok daha faydalı olacak şekilde geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

4 TAKIM İLGİLENİYOR

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, Abdulkadir Parmak’la ayrılma kararı aldı. Sosyal medyadan paylaşım yaparak arkadaşlarına veda eden Parmak’ın hangi takıma gideceği henüz belli değil. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Giresunspor, Adana Demirspor, Konyaspor ve Fatih Karagümrük'le görüşme halinde.

MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYMİŞTİ

Altyapısından yetiştiği Trabzonspor formasıyla 104 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 9 gol ve 6 asistle oynadı. 2018-2019'da yaptığı çıkışla takımın bankosu haline gelen Abdulkadir, A Milli Takım' kadar yükselmişti.

Trabzonspor’dan transfer yağmuru: Visca’dan sonra Marcelo’da geliyor Edin Visca’yı kadrosuna katarak yılın transferini gerçekleştiren Trabzonspor’dan kritik bir hamle daha geldi. Sol bekteki sorunu gidermek isteyen Karadeniz ekibi, Real Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı Marcelo için harekete geçti. Marcelo ile temas kuran Trabzonspor, oyuncudan olumlu dönüş aldı.

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Trabzonspor’a gitmesi bekleniyordu: Edin Visca transferinde sürpriz gelişme İsmi Trabzonspor’la anılan hatta anlaşmaya varıldığı ve resmiyete dökülmeye beklenen Edin Visca transferinde sürpriz gelişme. Boşnak yıldızın menajeri Nedin Hrapovic, yaptığı açıklama ile herkesi ters köşe yaptı. Hrapovic yaptığı açıklamada, "Başka takımlarla görüşüyoruz" açıklaması geldi. Yapılan açıklamayla kafalarda soru işareti oluştu.