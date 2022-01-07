Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekibi Alanyaspor'da koronavirüs depremi yaşanıyor. Turuncu yeşilli kulüpte teknik direktör Francesco Farioli ile bir antrenör, 7 futbolcu ve 4 personelin koronavirüs testleri pozitif sonuçlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Kovid-19 PCR testlerinin ardından, teknik direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır."

Son dakika: Aziz Yıldırım koronavirüsü atlattı Son dakika haberine göre; geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın testi negatif çıktı.

Beşiktaş'ta korona krizi: Karaveli ve 3 futbolcu virüse yakalandı Beşiktaş teknik sorumlu Önder Karaveli ile 3 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.