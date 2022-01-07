Türkiye Gazetesi

Avrupa basketboluna koronavirüs engeli sürüyor. Daha önce Euroleague'in 19'uncu haftasında oynanması planlanan 9 maçtan 8'inin ertelendiği duyurulmuştu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün oynanması planlanan ve geriye kalan tek karşılaşma olan Olimpia Milano - Zenit maçının da ertelendiği duyuruldu.

Bu açıklama ile birlikte 19'uncu haftada oynanması planlanan tüm karşılaşmalar ertelenmiş oldu. Euroleague yeni planlamayı daha sonra açıklayacak.

TEMSİLCİLERİMİZİN ERTELENEN KARŞILAŞMALARI

Euroleague'deki temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in ertelenen karşılaşmaları şöyle;

Anadolu Efes-FC Bayern Münih (19. hafta)

Fenerbahçe Beko-Real Madrid (18. hafta)

Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko (19. hafta)

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Koronavirüs parkeyi vurdu: Fenerbahçe Beko'nun iki maçı ertelendi Fenerbahçe Beko'nun Real Madrid ve Büyükçekmece Basketbol müsabakaları, takımlarda artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Sarı lacivertliler, iki sporcunun ve bir teknik ekip üyesinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.