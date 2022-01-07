Fransa Ligue1 ekiplerinden Lille’de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Son dakika: Burak Yılmaz koronavirüse yakalandı
07.01.2022 - 14:52 | Son Güncelleme: 07.01.2022 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre; Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Etiketler : burak yılmaz,koronavirüs,
816200 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/816200.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
19
14
4
1
22
46
02
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
19
11
6
2
17
39
03
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
19
10
3
6
10
33
04
FENERBAHÇE A.Ş.
19
9
5
5
8
32
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
19
10
2
7
4
32
06
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
19
8
6
5
5
30
07
BEŞİKTAŞ A.Ş.
19
8
4
7
2
28
08
AYTEMİZ ALANYASPOR
19
8
4
7
-2
28
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
19
8
4
7
-2
28
10
GALATASARAY A.Ş.
19
7
6
6
1
27
11
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
19
7
6
6
-1
27
12
DEMİR GRUP SİVASSPOR
19
6
8
5
6
26
13
YUKATEL KAYSERİSPOR
19
6
6
7
-1
24
14
GZT GİRESUNSPOR
19
6
4
9
0
22
15
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
19
6
4
9
-6
22
16
ALTAY
19
5
3
11
-9
18
17
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
19
5
2
12
-17
17
18
KASIMPAŞA A.Ş.
19
3
6
10
-9
15
19
GÖZTEPE A.Ş.
19
3
6
10
-10
15
20
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
19
4
3
12
-18
15
Süper Lig Fikstür
20.Hafta Maçları
07.01.2022 20:00
Trabzonspor - öznur Kablo Yeni Malatyaspor
08.01.2022 13:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Vavacars Fatih Karagümrük
08.01.2022 16:00
Alanyaspor - Başakşehir
08.01.2022 16:00
Kasimpaşa - Atakaş Hatayspor
08.01.2022 19:00
Galatasaray - Gzt Giresunspor
09.01.2022 13:30
Konyaspor - Sivasspor
09.01.2022 16:00
Göztepe - Fraport Tav Antalyaspor
09.01.2022 16:00
Yukatel Kayserispor - Altay
09.01.2022 19:00
Rizespor - Beşiktaş
10.01.2022 20:00
Fenerbahçe - Adana Demirspor A.ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
18
12
3
3
19
39
02
MKE ANKARAGÜCÜ
18
11
3
4
15
36
03
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
18
11
3
4
11
36
04
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
18
10
2
6
13
32
05
EYÜPSPOR
18
9
5
4
7
32
06
İSTANBULSPOR A.Ş.
18
8
3
7
3
27
07
YILPORT SAMSUNSPOR
18
7
6
5
3
27
08
ADANASPOR A.Ş.
18
7
5
6
1
26
09
GENÇLERBİRLİĞİ
18
8
2
8
-2
26
10
TUZLASPOR A.Ş.
18
6
6
6
1
24
11
KOCAELİSPOR
18
7
3
8
-3
24
12
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
18
6
4
8
-4
22
13
ALTINORDU
18
7
1
10
-11
22
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
18
5
6
7
-1
21
15
NASADOGE MENEMENSPOR
18
5
6
7
-10
21
16
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
18
5
4
9
-6
19
17
BURSASPOR
18
5
4
9
-6
19
18
ALTAŞ DENİZLİSPOR
18
4
4
10
-11
16
1. Lig Fikstür
20.Hafta Maçları
08.01.2022 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Altaş Denizlispor
08.01.2022 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Kocaelispor
08.01.2022 16:00
Adanaspor - Bursaspor
08.01.2022 19:00
Ankaragücü - Tuzlaspor A.ş.
09.01.2022 13:30
Erzurumspor - Nasadoge Menemenspor
09.01.2022 13:30
Manisa Futbol Kulübü - Istanbulspor
09.01.2022 16:00
Beypiliç Boluspor - Balikesirspor
09.01.2022 19:00
Eyüpspor - Gençlerbirliği
10.01.2022 20:00
Altinordu - Ankara Keçiörengücü