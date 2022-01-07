Türkiye Gazetesi

Dünya devi Barcelona, tarihinin en pahalı transferi olan Coutinho'yu Aston Villa'ya kiraladı. İspanyol ekip, Brezilyalı orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar İngiliz ekibine kiraladığını açıkladı.

Barcelona'dan yapılan yazılı açıklamada, sezon sonuna kadar İngiliz kulübüne kiralanan Coutinho'nun bugün Birmingham'a giderek sağlık kontrolünden geçeceği ve yeni sözleşmesine imza atacağı bildirildi.

106 MAÇTA 26 GOL

Liverpool'dan 2018 yılında '120 milyon avro ve başarıya bağlı 40 milyon avro'luk ek bedelle transfer olduğu Barcelona'da 'kulüp tarihindeki en pahalı transfer' olan Coutinho, şu ana kadar toplam 106 maçta forma giyerek 26 gol attı.

İspanyol basını, Katalan takımında beklenen performansı gösteremeyen ve 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelinin 18 milyon avro olduğunu iddia etti.

Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Barcelona Kulübü'nün net borcu 488 milyon avroyu buluyor.

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