Türkiye Gazetesi

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden 3 kulübe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'ndan kötü haber geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Göztepe'ye verilen idari para cezalarının onandığı öğrenildi.

KULÜPLERİN ALDIĞI CEZALAR

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Göztepe'ye çeşitli gerekçelerle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından uygulanan para cezalarına yapılan itirazların reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, Beşiktaş'ın 182 bin, Fenerbahçe'nin 48 bin ve Göztepe'nin 32 bin liralık para cezalarının onandığı kaydedildi.

Caner Erkin'in 3 maç men cezası 1'e düşürüldü TFF Tahkim Kurulu, VavaCars Fatih Karagümrük'ün milli oyuncusu Caner Erkin'in 3 maç men cezasını 1'e düşürüldüğünü açıkladı.

4 kulüp PFDK'ye sevk edildi Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp, sportmenliğe aykırı davranış gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi.

PFDK Süper Lig'den 5 kulübe ceza verdi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 5 kulübü çeşitli cezalara çarptırdı. Söz konusu kulüplerin; Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor ve GZT Giresunspor olduğu öğrenildi.