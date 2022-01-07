Türkiye Gazetesi

2021 FIFA En İyiler Ödülleri, 17 Ocak'ta sahiplerini bulacak. Ödül töreninde kıyasıya rekabetin olacağı en iyi erkek futbolcu kategorisinde ise kazananın kim olacağı oldukça merak ediliyor. Polonyalı santrafor Lewandowski, son "Altın Top" ödülünün sahibi Arjantinli Messi ile Mısırlı yıldız Salah söz konusu ödül için yarışacak 3 aday oldu.



TÖREN 17 OCAK'TA

2021 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen erkek ve kadın futbolcuların sayısı, üçe indirildi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, erkekler futbolunda yer alan 11 adaydan en fazla oyu alan Bayern Münihli Robert Lewandowski, Paris Saint-Germainli Lionel Messi ve Liverpoollu Muhammed Salah, 2021'in en iyi oyuncusu olmak için birbiriyle yarışacak.

Kadınlar kategorisinde ise Barcelona'da forma giyen İspanyol oyuncular Jennifer Hermoso ve Alexia Putellas ile Chelsea'nin Avustralyalı futbolcusu Sam Kerr, en iyi üç arasına kaldı.

Ödüllerin sahibi, aralarında teknik direktörler, futbolcular ve gazetecilerin yer aldığı jürinin vereceği oyların ardından belirlenecek. Tören ise İsviçre'nin Zürih kentinde 17 Ocak'ta düzenlenecek.

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