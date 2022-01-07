Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını, tüm dünyayı yeni varyantlar sonrası yeniden etki altına almaya başladı. Bu kapsamda; spor kulüplerinden de art arda vaka haberleri geldi. Beşiktaş Futbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif sonuçlandı.

KORONAYA YAKALANAN FUTBOLCU SAYISI 5 OLDU

Kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testleri pozitif çıkan 2 futbolcunun takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi. Siyah-beyazlılarda son olarak teknik sorumlu Önder Karaveli ile 3 oyuncunun Covid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığı duyurulmuştu.

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