Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Katar’da Antalyaspor ile oynadığı finalde Süper Kupa’yı kazanan Beşiktaş bu zaferin sevincini yaşayamadı. Ligde yarın Rize deplasmanına gidecek olan siyah beyazlılarda Covid-19 vakaları baş gösterdi. Ghezzal, Mehmet Topal ve bir teknik sorumlu ambulans uçakla Katar’dan İstanbul’a gönderilmeseydi vakalar belki de çok daha fazla olacaktı. Şu anda Önder Karaveli, Larin, Pjanic, Teixeira ve Mehmet Topal’ın testleri pozitif. En az dört oyuncunun da durumu şüpheli…

TFF talimatı hatırlattı

Beşiktaş Kulübü bu durum üzerine TFF’ye resmî başvuruda bulundu. Yarın oynanacak olan Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi talep edildi. Ancak TFF’den olumlu bir cevap gelmedi. TFF’nin talimatları uyarınca, bir takım dokuz lisanslı oyuncusu kalıncaya kadar maçlara çıkmakla yükümlü ve herhangi bir şekilde maçların ertelenmesi söz konusu değil. Sayı dokuz futbolcunun altına düşerse de hükmen mağlubiyet söz konusu oluyor.

Beşiktaş'a bir şok daha! Yardımcı antrenör Topraktepe de koronaya yakalandı Beşiktaş'ta, teknik direktör Karavele ve 5 futbolcunun ardından yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin de Covid-19 testi pozitif çıktı.