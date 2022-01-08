Türkiye Gazetesi

Kötü gidişatın bir türlü durdurulamamasının ardından Manchester United, Ole Gunnar Solskjær ile yolları ayırmıştı. İngiliz devi Alman teknik adam Ralf Rangnick’i 6 aylığına takımın başına getirerek istediği başarıyı yakalamak istedi. Ancak buda çözüm olmadı.

MUTSUZ OYUNCULARLA GÖRÜŞTÜ

Yeni teknik hoca Ralf Rangnick, mutsuz oyuncularla görüştüğünü ve bu isimlerin mutsuz olduğunun farkında olduğunu belirtti.

TAKIMDAN AYRILABİLİRLER

Mutsuz olan oyunculardan bazıları ise takımdan ayrılmak istediklerini belirttiler. Şuan için sözleşmeleri devam eden oyuncuların her an takımdan ayrılabilecekleri belirtilirken, yönetimin oluşan mutsuzluğun giderilmesi için harekete geçtiği bildirildi.

Takımdan ayrılmak isteyen 13 futbolcu ise;

Anthony Martial



Paul Pogba



Jesse Lingard



Edinson Cavani



Juan Mata



Donny van de Beek



Dean Henderson



Eric Bailly



Phil Jones



Nemanja Matic



Fred



Diogo Dalot



Axel Tuanzebe

RONALDO’DA MUTSUZ

Transfer sezonunda yuvası olan Manchester United’a dönen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun da takımın performansından mutsuz olduğu belirtildi. Geldiğinden beri takım olarak istediği performansı yakalayamayan Ronaldo’nun takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

2021 yılının en başarılı futbolcusu belli oldu! Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı 2021 yılının sona ermesiyle, yılın en başarılı futbolcusu belli oldu. Dünyanın en iyi 2 futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi bu senede öne çıkan isimler oldu. Ancak iki dünya starını gölgede bırakan bir futbolcu ortaya çıktı. İki dünya yıldızını gölgede bırakan isim Chelsea'nin İtalyan yıldızı Jorginho oldu.

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