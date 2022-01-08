Türkiye Gazetesi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan deneyimli çalıştırıcı Slaven Bilic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Çin Süper Lig ekibi Beijing Guoan, Hırvat teknik direktör ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Çin ekibinden yapılan açıklamada, Bilic'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırıldığı belirtildi.

İsmi Türk ekipleriyle sık sık anılan Bilic için, son dönemde Vitor Pereira yollarını ayıran Fenerbahçe ön plana çıkan takım olmuştu. Medyada sık sık Bilic-Fenerbahçe ilişkisi gündeme gelirken, Hırvat teknik adamın sözleşmesinin feshedilmesi sarı lacivertliler için atılan bir adım olarak değerlendirilldi.

Çin ekibi Beijing Guoan, Bilic'in ayrılığını böyle duyurdu.

OCAK 2021'DE GÖREVE GELMİŞTİ

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran 53 yaşındaki teknik direktör, Ocak 2021'de Beijing Guoan'ın başına geçmişti. Bilic yönetimindeki Beijing Guoan, ligde 2021 sezonunu 5. sırada tamamlamıştı.

Slaven Bilic, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, Hajduk Split, Lokomotiv Moskova, West Ham United ve West Bromwich Albion ile Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinde de görev yapmıştı.

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