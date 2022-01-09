Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Süper Lig’de Covid-19, hastalık ve sakatlık dalgasından en çok etkilenen takımlardan biri de Beşiktaş... Siyah beyazlılar bugün oynayacağı Çaykur Rizespor maçına tam 11 eksikle çıkacak. Başta teknik sorumlu Önder Karaveli ve yardımcı antrenörlerden Serdar Topraktepe’nin yanı sıra dokuz oyuncu Covid-19’a yakalanmış durumda. Hâl böyle olunca Önder Hoca karantinada olması sebebiyle taktikleri görüntülü konferans ile vermek zorunda kalıyor.

Halim Okta göreve

Siyah beyazlı yönetim, futbolculuğu döneminde yedek kulübesinden gelerek takımına puanlar kazandırmasıyla tanınan eski forveti Halim Okta’yı göreve çağırdı. Futbol akademisi hocalarından Okta, Rize’de takımın başında olacak. Eksiklerin sayısı 10’u bulunca maç kadrosu oluşturmak da zor oldu. Bunun için altyapıdan dört oyuncu kafileye eklendi. Daha önce testleri pozitif çıkan Necip, Oğuzhan, Salih ve Güven iyileştikleri için takıma katıldı.

Beşiktaş'ta Covid krizi: Maçı erteleyin Önder Hoca, Pjanic, Larin, Kenan, Ghezzal, Teixeira ve Mehmet Topal’ın testleri pozitif, dört oyuncunun durumu şüpheli olunca TFF’ye başvuruldu