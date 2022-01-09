Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Fenerbahçe’de taraftar umudunu kaybetti, yönetim sessizliğinden taviz vermiyor. Vitor Pereira’nın kovulmasının üzerinden tam 21 gün geçti ama sarı lacivertliler henüz yeni teknik direktörünü bulamadı. Yaşanan salgın, temasları sekteye uğratırken, Başkan Ali Koç, yıllık 6 milyon avrodan 2,5 senelik teklifi geri çeviren Joachim Löw’ün peşini bırakmış değil. Alman hoca için sınırlar zorlanırken, Çin’e veda eden Slaven Bilic de takip ediliyor.

Bilic Çin’den ayrıldı

Beijing Guoan’la olan sözleşmesini Avrupa’ya dönmek için karşılıklı anlaşarak fesheden Bilic, Çin’den yola çıktı. Ancak 53 yaşındaki Hırvat teknik adamın rotasıyla ilgili kesin bir bilgi yok. Fenerbahçe için en garanti aday, camianın öz evladı İsmail Kartal olarak gösteriliyor. Adana Demir maçında takım yine Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkacak. Kasım ayında pro lisans almaya hak kazanan Göle’nin görevde kalmasına mani bir durum da kalmadı.

Forvete son aday Origi

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Liverpool’un Belçikalısı Divock Origi’yi listeye dâhil etti. 26 yaşındaki Kenyalının sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek arzusunda olduğu öğrenilirken, Newcastle’ın da oyuncuyu istediği belirtildi.

Adım adım Fenerbahçe'ye: Çin ekibinde Bilic dönemi sona erdi Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edilen Slaven Bilic, Çin Süper Lig ekibi Beijing Guoan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Löw Fenerbahçe'nin teklifini doğruladı: En büyük endişem imaj kaybı Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasındaki en muhtemel isim olduğu iddia edilen Joachim Löw, Alman basınına yaptığı açıklamada, sarı lacivertlilerin kendisine yaptığı teklifi doğruladı. Löw, "En büyük endişem, olası bir imaj kaybı" dedi.