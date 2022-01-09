Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da serbest düşüş sürüyor. Sezona şampiyonluk umutlarıyla başlayan sarı kırmızılılar üst üste aldığı kötü sonuçlarla daha ocak ayı gelmeden hayallerine havlu atmıştı. Aslan hiç değilse ikinci yarı maksimum puanı toplayarak zirveye yaklaşıp Avrupa potasına girmek istiyordu. Ancak Cimbom 2022’nin ilk maçında evinde Giresun’a da 1-0 mağlup olarak üst sıralar yerine hızlıca ligin altına doğru gitmeye başladı.

Geçit yok!

Mücadeleye iki takım da temkinli başladı. Giresun önde baskı yapıp Galatasaray’ın oyun kurmasını engelleyerek, hata yapmaya zorlamak istiyordu. Karadeniz ekibi istediğini 11’de aldı. Berkan’ın kaptırdığı top sonrası hızlı hücuma çıkan yeşil-beyazlıları Süleymanov öne geçirdi: 1-0. 33’te Berkan’ın vuruşunu çizgiden çıkaran Okan, 58’de de önce Halil'in sonrasında Oğulcan'ın vuruşlarını yine çizgi üzerinde durdurmayı başardı.

Eksik çok ama

Galatasaray cezalılar, sakatlar, hastalar, millî takımlarına gidenler derken Giresun maçına 10 eksikle çıktı. Marcao, Kerem, Muslera, Mustafa gibi isimler Aslan’ın en kritik oyuncuları. Onların yokluğunda mücadelenin Cimbom için çok zor geçeceği zaten bekleniyordu. Ama dün Galatasaray özellikle ilk 45’te birbirinden kopuk, sürekli geri pas yapan, taktiksel anlayışı olmayan bir görüntüdeydi. İkinci devre 4-4-2’ye geçişle daha etkili olsa da skoru değiştirmeye yetmedi.

Taraftar çıldırdı!

Giresun karşısında alınan yenilgi ve takımın ortaya koyduğu kötü futbol G.Saray seyircilerini âdeta çılgına çevirdi. Mücadelenin son dakikalarında sarı-kırmızılı taraftarlar, "Söylesene Fatih Hoca takım niye oynamıyor?" ve, "Yönetim uyuma takımına sahip çık" tezahüratları yaptı. Tribünlerden futbolculara yönelik olarak, "Sabrımız taşıyor adam gibi oynayın" sesleri de yükselirken tepkilerin dozajı gittikçe arttı. G.Saraylı taraftarlar, Başkan Burak Elmas ve ekibine öfke saçarak, "Yönetim istifa", "Vasıfsız yönetim istemiyoruz" diye bağırdı. Fatih Hoca'nın 62'de kenara aldığı Halil'e tribünlerden ıslık yağınca oyuncu büyük üzüntü yaşadı.

Aslan evinde kaybetti! Galatasaray 0 - 1 Giresunspor Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Giresunspor’u konuk eden Galatasaray, evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup olarak bu sezonda 7. yenilgisini alırken, liderle puan farkı da 22'ye çıktı.