Türkiye Gazetesi

Dünya futbolunun en iyi sol bek oyuncularından biri olan Brezilyalı yıldız Roberto Carlos, Fenerbahçe hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. 2007 yılında Real Madrid’den ayrılarak Sarı-Lacivertlilere transfer olan Carlos, yaşanan süreci anlattı.

İTİRAFLARDA BULUNDU

Dünya futbolunda ismini altın harflerle yazdıran ve bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen Roberto Carlos, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’ye transfer olmadan önce yaşadıklarını anlatan Brezilyalı yıldız, çarpıcı itiraflarda bulundu.

2007 YILINDA FENERBAHÇE’YE TRANSFER OLMUŞTU

Brezilya’nın Palmeiras takımında yıldızlaşan ve 1993’te Inter’in yolunu tutan Roberto Carlos, 1996 yılında tarihi bir adım atarak Real Madrid’de transfer olmuştu. 11 yıl Real Madrid’de oynayan Carlos, 2007 yılında Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

KARİYERİ HAKKINDA KONUŞTU

Türkiye’ye transferiyle büyük yankı uyandıran Roberto Carlos, İngiliz basınına kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Fenerbahçe hakkında da konuşan Brezilyalı yıldız çok çarpıcı itiraflarda bulundu.

İNGİLİZ DEVİNİ REDDETTİ

Yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe transferine de değinen Brezilyalı yıldız, Sarı-Lacivertlilere transfer olurken İngiliz devi Chelsea’nin de kendisiyle ilgilendiği ancak onun tercihi Fenerbahçe olduğunu itiraf etti. Roberto Carlos açıklamalarında, "2007'de Chelsea ile görüştüğümde kararı alan Peter Kenyon'du. Sözleşmede bazı beğenmediği detaylar vardı. Ancak yine de Chelsea'nin ilgisini çekmek bir onurdu." sözlerini kullandı.

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