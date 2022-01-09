Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin teknik direktörü koltuğu hala boş. Her geçen yeni isimlerin iddia edildiği teknik direktörlük için başarılı teknik direktör Yılmaz Vural ismi de geçiyor. Eski futbolcu ve teknik direktör Vural’ın Fenerbahçe’ye gelmek için istekli olduğu görünüyor.

“TAKIMI İYİ OYNATIRIM”

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe iddialarıyla ilgili açıklama yapan Yılmaz Vural, “Fenerbahçe'nin başına geçersem kimseyi mahcup etmem. Takımı iyi oynatırım. Ali Bey'i ikna edebilirler mi bilmiyorum ama benim eğitimim, geçmişim ortada” ifadelerini kullanmıştı.

“SON KARARI ALİ KOÇ VERİR”

Fenerbahçe’nin hocası belli olmadıkça her geçen gün daha da hevesli olan Vural görevi çok istiyor. Tecrübeli isim Beyaz TV’ye açıklama yaptı. Vural, “Fenerbahçeli yöneticilerden teklif aldım. Aradılar ancak son kararı Ali Koç verir. Bekleyip ne olacağını göreceğiz. Aralarında sohbet ederken X var, Y var, Z var, Yılmaz var şeklinde ismim geçmiş. Bakalım ne olacak...” dedi.

Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe ısrarı: Başkan Ali Koç'a seslendi Fenerbahçe'de Portekizli hoca Vitor Pereira'nın görevden alınmasının ardından yerine kimin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Teknik Direktör Yılmaz Vural, yıllardır süren Fenerbahçe hocalığı ısrarını bir kez daha dile getirerek, "Yanlış yapmazsın başkanım" diyerek Ali Koç'a çağrıda bulundu.