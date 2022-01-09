Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de heyecan 20'nci hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Zirvenin en yakın takipçisi olan Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekip Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 66'ncı dakikada Leke James kaydetti.

Konyaspor, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 20 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, evindeki ilk kaybını Sivasspor karşısında aldı. Yeşil beyazlılar 39 puanda kalırken, Sivasspor ise puanını 30'a yükseltti.

SİVASSPOR'UN KONUĞU TRABZONSPOR

Gelecek hafta Sivasspor, sahasında lider Trabzonspor'u konuk edecek. Konyaspor ise deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak.

Konyaspor, bu sezon evinde ilk kez mağlup oldu

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Alpaslan Dedeş xx, Tarık Ongun xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Hadziahmetovic xx, Soner xx (Musa dk. 81 ?), Michalak xx (Ahmed Hassan dk. 63 xx), Rahmanovic xx (Çekiçi dk. 71 x), Bytyqi xx, Cikalleshi xx

Yedekler: Eray, Adil, Nafican, Barış, Ahmet Karademir, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Ahmet Oğuz xx, Goutas xx, Caner xx, Uğur xx, Erdoğan xx, Hakan xx, Cofie xx, Pedro Henrique xx (Kayode dk. 58 xx), Kerem xx (Özkan dk. 86 ?), James xx (Yatabare dk. 80 ?)

Yedekler: Muammer, Emre, Appindangoye, Sefa, Camara, Koray

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: James (dk. 66) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Kerem, Erdoğan, Uğur (Sivasspor), Soner, Abdülkerim, Ahmet Çalık (Konyaspor)

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