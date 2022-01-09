Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Rizespor'dan 1 puan ile döndü. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Beşiktaş, 25. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Rizespor, 56. dakikada Joel Pohjanpalo'nun golüyle beraberliği sağladı.

EMİRHAN İLK MAÇINDA FİLELERİ HAVALANDIRDI

Beşiktaş, yalnızca 4 dakika sonra Emirhan İlkhan ile tekrar öne geçti. Beşiktaş'ın 2004 doğumlu genç yeteneği Emirhan İlkhan, Süper Lig'deki ilk maçında fileleri havalandırdı. Çaykur Rizespor, 68. dakikada bir kez daha Joel Pohjanpalo ile eşitliği sağladı.



İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI

85. dakikada Rizesporlu Gökhan Gönül faulü nedeniyle, Beşiktaşlı Montero ise faul sonrası Boldrin'e yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımlarını 10 kişi bıraktılar. Beşiktaş'ı ligdeki son 20 maçında mağlup edemeyen Çaykur Rizespor, puanını 18'e çıkardı. Deplasmandaki galibiyet hasreti 8 maça çıkan Beşiktaş ise 29 puana yükseldi.

Beşiktaş, gelecek hafta Gaziantep FK'yi konuk edecek. Çaykur Rizespor ise VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.





BEŞİKTAŞ'TA 5 DEĞİŞİKLİK

Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'daki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre sahaya 5 farklı oyuncu ile çıktı. Koronavirüs vakalarının fazla yaşandığı siyah beyazlı ekipte, takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli ve Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe de testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Rize'ye gelmedi. Beşiktaş'ın başında sahaya Halim Okta çıktı.

Beşiktaş'ta sarı kart cezasının yanından hasta olan Ghezzal ile birlikte Pjanic, Teixeria, Atiba, Larin, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, N'Koudou kafilede yer almadı.

Rize'ye getirilen Salih Uçan ise sindirim sistemi enfeksiyonu nedeniyle müsabakanın kadrosundan çıkarıldı.

Okta, sakat ve hasta oyuncuların çokluğu nedeniyle zorunlu değişikliklere gitti.

Beşiktaş'ta genç oyuncu Emirhan İlkhan ilk kez Beşiktaş forması ile Süper Lig maçına çıktı.

Beşiktaş, sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef, Welinton, Emirhan İlkhan, Güven Yalçın, Batshuayi ilk 11'i ile çıktı.

YEDEK KULÜBESİNDE ALTYAPIDAN 6 GENÇ

Okta, Çaykur Rizespor karşısında Emre Bilgin, Göktüğ Baytekin, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre, Serdar Saatçı, Demir Ege Tıknaz ve Emirhan Delibaş'ı yedek soyundurdu.



RİZE'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor'da ise Covid-19 temaslısı oldukları için yurt dışında karantinada bulunan Loic Remy ve Bolasie kadroda yer almadı. Yeşil-mavililerin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, son oynadıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Yeşil-mavililerde Tarık Çetin'in yerine Gökhan Akkan, Emirhan Topçu'nun yerine Selim Ay, Sabo'nun yerine Boyd görev yaptı.



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