Türkiye Gazetesi

Lider Trabzonspor'un ses getiren transferi Edin Visca sahne almak için hazır. Başakşehir'den alınan kanat oyuncusu ile gücüne güç katan bordo mavililer Sivasspor maçı ile birlikte sağlı sollu bindirmelere başlayacak. Bir tarafta 16 maçta 6 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyen Nwakaeme, diğer yanda ise Başakşehir'de 16 maçta 6 gol ve 7 asist yapan Visca olacak. İki ismin bindirmeleri hiç kuşkusuz Andreas Cornelius'u gollere doyuracak.

AVCI BÜYÜK AVANTAJ

Şu anda 19 maçta 10 gol ve 1 asisti bulunan ve Karadeniz ekibinin ligdeki son dört golünde imzası bulunan Danimarkalı oyuncu ligin kanat bindirmelerinde usta iki isimle daha farklı bir görüntü sergileyecek. Yeni transfer Edin Visca'nın daha önce Abdullah Avcı ile uzun süre çalışması ve hocasının özelliklerini çok yakından bilmesi yüksek performans alma anlamında etkili olacak. Bu bağlamda önümüzdeki hafta oynanacak Sivasspor maçı bir anlamda test sınavına dönecek.



Trabzonspor, Başakşehir'den transfer ettiği Visca ile Cornelius'u beslemeyi düşünüyor

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Çaykur Rizespor, Trabzonsporlu Yusuf Sarı’yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan futbolcu, “Rizespor camiasının başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" sözlerini kullandı.

PUCHACZ TAMAM

Trabzonspor, Union Berlin forması giyen sol bek Tymoteusz Puchacz için anlaşma sağladı. 22 yaşındaki Polonyalı oyuncu, yarım sezonluğuna kiralanacak ve bunun için bir ücret ödenmeyecek. Sadece futbolcunun maliyeti karşılanacak. Tymoteusz Puchacz, kariyerinde 194 maça 18 gol attı, 16 da asist yaptı.

Sonradan açıldı

Sezon başında Parma'dan 5,2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan Cornelius ilk dönemlerinde yedek kalmış ve sonradan oyuna girerek ısınma sürecini tamamlamıştı. Şimdi on birin değişmezi olan Danimarkalı, toplamda 21 maçta 11 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Kuzeyin kralı Cornelius! Trabzonspor İzmir'de iki golle galip Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Altay'ı zor da olsa devirdi, yoluna kayıpsız devam etti. İzmir ekibi Cebrail Karayel'in füzesiyle öne geçti, Abdullah Avcı'nın ikinci yarıdaki hamleleri galibiyeti getirdi. Oyuna giren Bakasetas ve Koita'nın asistlerinde Cornelius attığı iki golle üç altın puanı takımına kazandırdı.

Fırtına dinmiyor... Trabzonspor ikinci yarıya galip başladı Yeni Malatya'yı misafir eden bordo mavililer hem oyunda hem skorda üstündü. Çok farklı kazanabileceği maçı Nwakaeme'nin asistinde Cornelius'un golüyle aldı. İsabetli şut atamadan maçı bitiren Malatya ise dibe düştü!