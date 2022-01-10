Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray, son dönemde içine girdiği kaos ortamından bir türlü çıkamıyor. Yönetimde Teknik Direktör Fatih Terim’i istemeyenler olduğu haberleri çıkmış, ardından da Işıtan Gün yardımcı hocalık için Domenec Torrent ile görüştüklerini doğrulamıştı. 1-0'lık Giresunspor yenilgisi sonrası Terim yaptığı açıklamaların satır arasında önemli mesajlar verdi. Tecrübeli teknik adam “Bu olaylar daha önce gerçekleşseydi istifa edebilirdim’ ifadelerini kullandı.

FARKINDAYIM

İşte Terim sözlerinin deşifreleri; "Sezon başı günü kurtarmak, kariyerime bir kupa daha eklemek isteseydim garanti transferler yapardım. Ama ekonomik olarak kendini yenileyebilen bir Galatasaray miras bırakmak için bu zor yolu seçtim. Yardımcılık için değil, hocalık için Torrent ile görüşüldüğünün farkındayım. Ama Galatasaray’ın geleceği için egolarımı kenara bırakıp görevime devam ediyorum.”

GÖREMEYENLERE

“Ben tünelin sonundaki ışığı görüyorum, göremeyenler şu ana kadarki Avrupa başarımıza bakabilir. Ligdeki konumdan mutsuzum, sorumlusu da benim. Ama bunu düzeltecek olan da benim.’’ Terim ayrıca basın toplantısında üstü kapalı olarak takıma “Baskılar olabilir ama boyun eğmeyin. Galatasaray'ın geleceği için yaptığınız her şeyi göğüsleyeceğim” mesajını verirken, görevini asla bırakmayacağının altını çizdi.

ARDA TURAN'IN GÖBEĞİ İSPANYA GÜNDEMİNDE

aklaşık 5 aydır sahalardan uzak olan Arda Turan, sakatlığının ardından ilk defa Giresunspor maçının ikinci yarısında şans buldu. Kurtarıcı olarak sahaya giren Arda Turan’nın göbekli hali “Arda’dan önce göbeği sahalara döndü” yorumlarının yapılmasına neden oldu. Hatta taraftarlar, futbolcunun jübile zamanının geldiği yönüne yorumlar yaptı.

Taraftardan Terim'e: Takım niye oynamıyor? Sarı kırmızılı takım ligin ikinci yarısının ilk maçında Suleymanov'un 11. dakikada gelen golüne bir türlü karşılık veremedi, lider Trabzonspor'un 22 puan gerisine düştü, yarıştan iyice koptu

Terim mağlubiyet sonrası oyuncularına sahip çıktı: Buradan çıkacağız Giresunspor mağlubiyetinin ardından açıklama yapan Fatih terim, hem yaşanan olaylar, hem de mağlubiyet sebebiyle üzgün olduğunu söyledi.

‘Vazgeçmek yok’

İspanyol medyasının yorumları ise şöyleydi: Marca: Arda’nın hâli şaşırtıcı. AS: Fazla kilolu ve gölgelerin peşinden koşan Arda imajının görüntüleri tüm dünyaya yayıldı. Mundo Deportivo: Atletico'da görmeye alıştığımız Arda'dan daha kiloluydu. Yıldız oyuncu ise "Galatasaray için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğim" dedi.