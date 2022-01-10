Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş tam 12 eksikle Rize deplasmanına gidince ortada neredeyse takım kalmamıştı. Önder Karaveli ise bu ciddi dezavantaja sistemsel bir çözüm getirdi. Genç teknik adamın 3-2-3-2'lik dizilişine Hamza Hamzaoğlu'nun hazırlıksız olduğu belliydi. Güven-Emirhan-Batshuayi üçlüsü çok uyumluydu ve neredeyse nefes aldırmadılar. Stoperler de topla sürpriz çıkışlar yaparak ev sahibi ekibi daha da şaşırttı. Kazanılan penaltı sürpriz olmadı.

AKIŞ DEĞİŞTİ

Siyah beyazlılar için sezonun en çok gol beklentisine girdiği ilk 45 dakika oldu. Çaykur Rizespor'a ortaya koyduğu futbol değil ama Beşiktaş savunmasının yanlışları ümit verdi. Kaleci Ersin iki golde de büyük hatalar yapmış olmasaydı, sahanın yıldızı 17 yaşındaki Emirhan çıktığı ilk lig maçında takımına galibiyeti getirerek müthiş bir başlangıç hikayesine imza atacaktı. Akan oyunda hata yapmayan Kartal, duran toplarda uyuyunca maçın akışı değişti.

AKSİYON DOLU

Emirhan'ın önderliğinde hücumda çok etkili olan siyah beyazlılarda Batshuayi gol kaçırma kralı olmaya çalışmasaydı Beşiktaş maçı çok erken koparabilirdi. Güven-Töre değişikliği Beşiktaş'a beklenen katkıyı getirmedi. Son dakikalarda çıkan kırmızı kartların ardından 90'da Emirhan'ın üç puan getirebilecek vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermeyince iki takım da aksiyonu ve heyecanı bol maçtan birer puanla ayrıldı.

KARTAL HOCA ARIYOR

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ maçın ardından, "İyi oynadık. Duran toptan iki tane gol yedik. Bana göre ilkinde faul var. VAR yine devreye girmedi, aleyhimizde olduğu zamanlardaki gibi" derken, "Katar'dan kupayla döndük. Sergen Yalçın'a, teknik ekibe, Önder Karaveli'ye teşekkür ederim" vurgusu yaptı ve, "Önder Karaveli şu an devam ediyor. Önemli olan burada bizim izleyeceğimiz politika ve strateji. Önder Karaveli devam ediyor ama biz yine projemize uyan bir isimle sözleşme imzalayabiliriz" diyerek yeni hoca baktıklarını ima etti.

Beşiktaş, Rize'den 1 puan ile döndü Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Kıran kırana geçen mücadelede gençler göz doldururken karşılaşma 2-2'lik beraberlik ile son buldu.

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