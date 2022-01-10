Türkiye Gazetesi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a ortak olmuş, sonrasında ortaklıktan çekilerek İngiltere'nin Hull City takımını satın almıştı. Ilıcalı'nın transfer için harekete geçtiği belirtilirken, bu transferler için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı konuşuluyor.

HEDEF ALLAHYAR VE ZAJC

Sarı lacivertlilerin yollarını ayırmaya hazırlandığı iki oyuncuya Hull City'nin talip olacağı iddia edildi. Zorya'dan dönen Allahyar ve bu sene beklenen katkıyı veremeyen Miha Zajc, gelecek senenin kadro planlamasında yer bulamadı. Ilıcalı, bu iki oyuncu için harekete geçti.

Ajansspor'un haberine göre; sarı lacivertlilerin bu iki oyuncuya talip olan İngiliz ekibinden önemli bir gelir elde etmesi bekleniyor. Fenerbahçe, bu iki oyuncu için İngiliz ekibinden 7 milyon Euro (yaklaşık 110 milyon TL) bonservis bedeli alacak.

Fenerbahçe ile Acun Ilıcalı bir kez daha karşı karşıya! Resmen talip oldu Süper Lig'de ve Avrupa'da istediği sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanırken, ilk transferini Bursaspor'dan yaptığı iddia edilen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile sarı lacivertlilerin Vedat Muriqi transferi dışında bir kez daha karşı karşıya geldikleri belirtildi.

Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Türkiye'den Bursaspor'da sözleşmesi feshedilen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan'ın Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.