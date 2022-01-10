Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün gölgesinde gerçekleştirilecek olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası, daha başlamadan manşetlere konu oldu. Dünyanın bir numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Covid-19 aşısı olmadığı ve tıbbi muafiyet belgesi kabul edilmediği gerekçesiyle havalimanında 8 saat bekletildikten sonra Avustralya'ya alınmamıştı.

Avustralya Federal Mahkemesi, Djokovic’in vizesini iptal eden hükümet kararını bozarak, Djokovic’e vizesini iade etti. Vizesi iptal edildiği için otelinde karantinada bulunan Djokovic’in mahkeme kararının lehine sonuçlanmasının ardından dünyanın en büyük 4 tenis turnuvasından biri olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda yer alabileceği belirtildi.

VİZE İPTALİ KARARINI 'SAÇMA' BULDU

Federal mahkemenin, hükümetin aldığı vize iptali kararını 'saçma' bulduğu belirtilirken, Djokovic'in mağduriyetten doğan tüm zararlarının da karşılanmasına karar verildi. Djokovic’in avukatları, Sırp tenisçinin daha önce Covid-19 geçirdiği için 'aşı muafiyeti' alabileceğini de öne sürdü.

AVUSTRALYA AÇIK'IN FAVORİLERİNDEN

Dünyada merakla takip edilen davanın sonuçlanmasının ardından turnuvada boy göstermeye hak kazanan 34 yaşındaki yıldız, geçen yıl turnuvadan zaferle ayrılmıştı. Djokovic, bu yıl da favoriler arasında gösteriliyor.

Sırp tenisçi Djokovic'in Avustralya'ya giriş vizesi iptal edildi Covid-19 aşılarını yaptırmayarak sağlık muafiyeti belgesiyle Avustralya Açık'a katılmak için Melbourne Havalimanı’na geldikten sonra ülkeye giriş vizesi iptal edilen tek erkeklerin dünya 1 numarası Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderildi.

Avustralya Açık'tan tartışılacak hamle! Aşısız Djokovic'e 'tıbbi muafiyet' kararı Koronavirüs aşısı olup olmadığını açıklamayan ve aşı olmadığı düşünülen dünyanın 1 numaralı tenisçisi Novak Djokovic, 'tıbbi muafiyet' kararı ile sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'a katılacağını duyurdu.