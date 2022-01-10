Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da dördüncü Fatih Terim dönemi sona erdi. Sarı kırmızılı ekip, tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayırdı.
Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim, Nef Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda durum değerlendirmesi yapıldığı ifade edilirken, toplantıdan sonra Fatih Terim stadyumdan ayrıldı. Görüşmenin ardından yönetim kurulu toplantısına geçildi.
Yapılan görüşme sonrası ayrılık kararı alındığı bildirildi.
Fatih Terim: Zoru seçtim Galatasaray'da üst üste puan kayıpları sürüyor. Fatih Terim ise gelinen noktadaki acı tabloya farklı bakıyor: Günü kurtarmak ve kariyerime bir kupa daha eklemek istesem garanti transferler yapardım. Ben kulübü düşündüm. Galatasaray'ın geleceği için egoları bir kenara bırakıp devam ediyorum
Taraftardan Terim'e: Takım niye oynamıyor? Sarı kırmızılı takım ligin ikinci yarısının ilk maçında Suleymanov'un 11. dakikada gelen golüne bir türlü karşılık veremedi, lider Trabzonspor'un 22 puan gerisine düştü, yarıştan iyice koptu