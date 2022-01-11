Türkiye Gazetesi

Konyaspor'un 27 yaşındaki oyuncusu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti. 8 kez A Milli Takım fotmasını giyen Ahmet Çalık, futbol kariyerine Gençlerbirliği'nde başlamıştı. 2017 yılında Galatasaray'a transfer olan Çalık, 2020 yılında Konyaspor'a transfer olmuştu.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Ahmet Çalık’ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı otomobil, Ankara-Niğde yolunda hareket halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşları ihbarı üzerine bölgeye gelen ekiplerin kontrolü sonrası araba yalnız olan Ahmet Çalık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZADAN GÖRÜNTÜLER;

Ahmet Çalık, otomobilde tekti.

TFF’DEN AHMET ÇALIK PAYLAŞIMI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için resmi sitesinden bir mesaj yayımladı.

TFF tarafından paylaşılan mesajda, "A Milli Takımımızda da forma giyen, İH Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

8'i A Milli Takımda olmak üzere toplam 76 kez ay-yıldızlı formayı giyen ve EURO 2016 kadromuzda da yer alan Ahmet Çalık, uzun yıllar Gençlerbirliği takımında oynadıktan sonra 2017 yılında geldiği Galatasaray'dan 2020-2021 sezonu başında Konyaspor'a transfer olmuştu. Merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

AHMET ÇALIK KİMDİR?

26 Şubat 1994 tarihinde Ankara‘da Yenimahalle’de doğmuştur. Tam adı Ahmet Yılmaz Çalık’dır. Kireç imalatçılığı yapan babası Gümüşhaneli, annesi ise Ispartalıdır. Bir abisi, bir kardeşi vardır.

Ahmet Çalık, 10 yaşındayken 2004 yılından itibaren Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı. 1 Temmuz 2011 tarihinde G.Birliği U21 takımında oynamaya başladı. 2012-2013 sezonunda, 21 Nisan 2013 tarihinde Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez A takım forması giydi.

2013-2014 sezonunun devre arasında, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu’nun 14 Ağustos 2013 tarihindeki toplantısında yürürlüğe koyduğu “Genç Futbolcu Teşvik Sistemi”ne göre, Spor Toto Süper Lig’de 1,170 dakika sahada kalma başarısı gösteren Ahmet Yılmaz Çalık, kulübüne 150 bin lira kazandırdı.

Millî takım kariyeri: 17 yaş altı millî takımdan itibaren sıklıkla millî takımlara çağrılan Ahmet, 3 kez Türkiye U-16, 14 kez Türkiye U-17, 6 kez Türkiye U-18 16 kez Türkiye U-19 ve 6 kez de Türkiye U-20 forması olmak üzere toplam 45 kez millî formayı giymiştir ve bu müsabakalarda 3 gol kaydetmiştir.

17 yaş altı millî takımla 2010 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası’na katılan Ahmet’in de yer aldığı Türkiye, yarı finalde İspanya tarafından elendi. 20 yaş altı millî takımla 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’na katılan Ahmet, Son 16’ya kalma başarısını yakaladı. Türkiye 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı formasını da ilk kez 2009 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamındaki Malta U-21 maçında giydi.

Türkiye Millî Futbol Takımı formasını da ilk kez 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi.

Ahmet Çalık, Fatih Terim tarafından A Milli Takım’ın EURO 2016’ya gidecek nihai kadrosuna da seçildi.

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