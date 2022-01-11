Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Acı haberin ardından kulüpler ve spor camiasından baş sağlığı mesajları paylaştı.

TFF’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Acı haberin ardından TFF resmi hesabı üzerinden, "A Milli Takımımızda da forma giyen, İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz" paylaşımını yaptı.

GALATASARAY’DAN PAYLAŞIM GELDİ

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

FENERBAHÇE’NİN PAYLAŞIMI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

BEŞİKTAŞ’TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Beşiktaş'ın mesajında ise, "Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık’ın trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

GÖZTEPE’DEN KONYASPOR’A MESAJ

Göztepe Spor Kulübü, mesajında, "İH Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık’ın trafik kazası sonucu vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve İH Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR’DAN PAYLAŞIM

Trabzonspor'un mesajında, "İttifak Holding Konyaspor’un milli oyuncusu Ahmet Çalık’ın elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Genç yaşta aramızdan ayrılan Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesine, Konyaspor ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Konyaspor’un 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık, Ankara-Niğde kara yolunda trafik kazası geçirdi. Geçirdiği kazada Çalık, hayatını kaybetti. 2016-17 sezonun ara transfer döneminde Galatasaray’a transfer olan Ahmet Çalık, 2020 yılında Konyaspor’a transfer olmuştu.

Ahmet Çalık Galatasaray'dan ayrıldı Galatasaray, stoper Ahmet Çalık ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Ahmet Çalık'ın göbeği göbeği tepki çekti! Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 2-1 galip gelen Galatasaray'da karşılaşmaya Ahmet Çalık'ın göbeği damga vurdu.