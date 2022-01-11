Türkiye Gazetesi

Sürpriz bir şekilde Fatih Terim’le yollarını ayıran Galatasaray, 59 yaşındaki Domenec Torrent ile anlaşma sağladı. İspanyol çalıştırıcının bugün İstanbul’a geleceği öğrenildi.

İSTANBUL’A GELİYOR

Görüşmeler için Sarı-Kırmızılı yönetim tarafından İstanbul’a çağıran Domenec Torrent, bu akşam 18.30 gibi İstanbul'da olacağı belirtildi.

GUARDİOLA’NIN YARDIMCILIĞINI YAPMIŞTI

Kariyerinin büyük kısmını Guardiola’nın yardımcısı olarak geçiren Torrent, Barcelona, Bayern Münih ve M. City’de ikinci hoca olarak görev yapmıştı.

2020’DEN BERİ BOŞTA

2018 yılında New York City’nin başına geçen Torrent, Amerika’da 60 maçta 1,68 puanda kalınca Flamengo’ya gitti. Burada da 26 maça çıkan Torrent, 9 Kasım 2020’den beri boşta.

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Acı haberin ardından kulüplerden ve spor camiasından Ahmet Çalık mesajları! Ankara-Niğde yolu üzerinde trafik kazası geçiren Konyasporlu Ahmet Çalık Hayatını Kaybetti. Acı haberle Türk futbol dünyası yıkılırken, spor camiasından baş sağlığı mesajları peş peşe gelmeye başladı.

Ahmet Çalık Galatasaray'dan ayrıldı Galatasaray, stoper Ahmet Çalık ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.