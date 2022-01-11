Türkiye Gazetesi

Bir dönem Galatasaray forması giyen Konyaspor’un Milli futbolcusu Ahmet Çalık, sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazasıyla hayatını kaybetti. Ankara-Niğde yolu üzerinde otomobiliyle şarampole yuvarlanan 27 yaşındaki oyuncu, hayatını kaybetti.

“ÇOK ÜZÜLDÜM”

Ahmet Çalık’ın ölümünün ardından Süper Lig ekiplerinden paylaşım gelirken, Gençlerbirliği’nde oynadığı dönemde büyük bir tartışma yaşadığı Yılmaz Vural’dan da üzücü bir açıklama geldi. Milli futbolcunun ölüm haberiyle çok üzüldüğünü belirten Vural, "Çok üzüldüm. Geçmişte yaşadığımız tartışma falan hiç önemli değil, biz onları unuttuk bile. Malesef çok üzücü. Ailesine ve Konyaspor camiasına başsağlığı diliyorum. Meslek hayatımızda tartışmalar oluyor tabi. Bazen biz haksız oluyoruz, bazen onlar. Neticede biz onların babasıyız. İnanın kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm.” dedi.

“PIRIL PIRIL BİR GENÇTİ”

Çalık’ın çok azimli ve başarılı bir futbolcu olduğunu belirten Yılmaz Vural, “Pırıl pırıl bir gençti. Meslek hayatında da artık rayına oturmuş, Abdülkerim ile müthiş oynuyorlardı. Tabi hepimiz bir gün öleceğiz, ölüm hayatın bir gerçeği. Ancak onun sevdiklerini bir daha göremeyeceği düşüncesi, bir daha olmayacak olması çok üzücü." açıklamasında bulundu.

YILMAZ VURAL İLE AHMET ÇALIK ARASINDA NE YAŞANMIŞTI?

Yılmaz Vural, Gençlerbirliği'ni çalıştırdığı dönemde Ahmet Çalık ile arasında yaşanan bir olayı anlatmıştı. Vural, Çalık'ın kendisine, "Hoca biz zaten küme düşecek takımız. Sen bizi çok ofansif oynatıyorsun. Defansif oynamamız lazım. Yabancılar daha çok izin istemiş vermemişsin. Çok toplantı yapıyormuşsun" dediğini ve bu sözlere çok sinirlendiğini ifade etmişti.

Vural, Çalık'a, "Yahu sen 21 yaşında oyuncusun milli takıma yükselmişsin. Bana işimi mi öğreteceksin?" dediğini belirtirken "Senin vereceğin taktik anlayışla mı ben takımı oynatacağım. Sen toplantıdan sıkılıyorsun, insanlar bütün gün çalışıyor 1300 TL maaş alıyor" şeklinde konuştuğunu açıklamıştı.