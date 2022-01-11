Konyaspor’un 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık, sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetmişti. Otomobiliyle şarampole yuvarlanan Çalık’ın nikah günü almak için Ankara’ya gittiği öğrenildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Saat 09.00 sıralarında Ankara-Niğde yolunda 06 CLK 94 plakalı aracıyla seyir halinde olan Ahmet Çalık, otomobilin kontrolden çıkmasıyla şarampole yuvarlanmıştı. Kaza sonucu Ahmet Çalık olay yerinde hayatını kaybetmişti.
NİKAH GÜNÜ ALMAYA GİDİYORDU
Ahmet Çalık’ın ölümüyle yıkılan spor camiasından peş peşe paylaşımlar gelirken, Milli futbolcunun ölüm nedeni merak edilmeye başlamıştı. Çalık’ın ailesinden yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki futbolcunun Konya’dan Ankara’ya nikah günü almak için geldiği belirtildi.
Futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Konyaspor’un 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık, Ankara-Niğde kara yolunda trafik kazası geçirdi. Geçirdiği kazada Çalık, hayatını kaybetti. 2016-17 sezonun ara transfer döneminde Galatasaray’a transfer olan Ahmet Çalık, 2020 yılında Konyaspor’a transfer olmuştu.
Acı haberin ardından kulüplerden ve spor camiasından Ahmet Çalık mesajları! Ankara-Niğde yolu üzerinde trafik kazası geçiren Konyasporlu Ahmet Çalık Hayatını Kaybetti. Acı haberle Türk futbol dünyası yıkılırken, spor camiasından baş sağlığı mesajları peş peşe gelmeye başladı.
Ahmet Çalık Galatasaray'dan ayrıldı Galatasaray, stoper Ahmet Çalık ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.