Türkiye Gazetesi

2020 yılında Galatasaray’dan Konyaspor’a transfer olan Ahmet Çalık, sabah saatlerinde 06 CLK 94 plakalı aracıyla Ankara-Niğde yolunda hareket halindeydi. Milli futbolcu aracının kontrolden çıkmasıyla bariyerlerin olmadığı bölümden şarampole yuvarlandı. Takla atan otomobilin içinde olan Ahmet Çalık, olay yerinde hayatını kaybetti.

EMNİYET KEMERİ TAKILI DEĞİLDİ

TGRT Haber, olay yerine giderek kazayla ilgili bilgileri ulaştırdı. Ahmet Çalık’ın otomobilin hakimiyetini kaybederek yoldan çıktığı ve defalarca takla atarak şarampole yuvarlandığı belirtildi. Aynı zamanda otomobilin içinde bulunan 27 yaşındaki futbolcunun emniyet kemeri takılı olmadığı belirtildi.

ARAÇTAN FIRLADI

Emniyet kemeri takılı olmayan Ahmet Çalık’ın aracın takla atmasıyla otomobilden fırladığı belirtildi. Cansız bedeni hurdaya çıkan otomobilin metrelerce ötesine düştüğü öğrenildi.

En mutlu günü için Ankara’ya gitmişti: Ahmet Çalık’ın ölümüyle ilgili kahreden detay Konyaspor’un savunmacı oyuncusu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. 27 yaşındaki Milli futbolcunun Konya’dan Ankara’ya nikah günü almak için geldiği öğrenildi.

Futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Konyaspor’un 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık, Ankara-Niğde kara yolunda trafik kazası geçirdi. Geçirdiği kazada Çalık, hayatını kaybetti. 2016-17 sezonun ara transfer döneminde Galatasaray’a transfer olan Ahmet Çalık, 2020 yılında Konyaspor’a transfer olmuştu.

Acı haberin ardından kulüplerden ve spor camiasından Ahmet Çalık mesajları! Ankara-Niğde yolu üzerinde trafik kazası geçiren Konyasporlu Ahmet Çalık Hayatını Kaybetti. Acı haberle Türk futbol dünyası yıkılırken, spor camiasından baş sağlığı mesajları peş peşe gelmeye başladı.