Türkiye Gazetesi

Konya’dan Ankara’ya nikah günü almak için gittiği öğrenilen Konyaspor’un 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık, sabah saatlerinde kaza yaparak otomobiliyle şarampole yuvarlananmasının ardından olay yerinde hayatını kaybetmişti. Milli futbolcu Çalık, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

BAKAN KASAPOĞLU VE BAKAN KURUM CENAZEYE KATILDI

Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık için Elmadağ Sungur Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör İlhan Palut, Çalık'ın takım arkadaşları, birlikte futbol oynadığı eski takım arkadaşları, çalıştığı teknik adamlar, Gençlerbirliği ve Hacettepe takımları ile spor camiasından çok sayıda isim de cenaze programında yer aldı.

Çalık'ın yakınları cenaze boyunca gözyaşlarını tutamadı.

Genç yaşta hayatını kaybeden futbolcunun ailesi ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Türk bayrağı ve Ahmet Çalık'ın oynadığı takımların forma ve atkıları, tabuta bırakıldı.

Çalık'ın cenazesi daha sonra Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

KONYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ PALUT GÖZYAŞLARIYLA ÇALIK'I ANLATTI

Cenazenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, futbol camiasının büyük yas içinde olduğunu söyledi.

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Palut, Covid-19 salgını vakaları nedeniyle futbolculara bir günlük izin verdiklerini hatırlatarak, "Bugün izin günümüzdü. Salgından dolayı kulüpte toplanmak istemedik. Ahmet işlerini düzenlemek için Ankara'ya gidiyordu. Yolda böyle bir kaza geçirdi. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz. Konuşacak durumda değiliz. Allah ailesine ve bizlere sabırlar versin." diye konuştu.

Ahmet Çalık'ın efendiliğiyle nam salan bir sporcu olduğunu anlatan Palut, şunları kaydetti:

"Bazı insanların iç güzelliği yüzüne yansır. Ahmet işte böyle bir sporcuydu. Pırlanta gibi bir insandı. Üzüntümüzü anlatacak kelime bulamıyorum, çok değerli bir sporcuydu. Çok dürüst, çok yardımsever, çok örnek bir gencimizi kaybettik. Türk futbol kamuoyuna başsağlığı diliyorum."

Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrilmişti. Futbol kariyerini İttifak Holding Konyaspor'da sürdüren milli futbolcu, 27 yaşında hayatını kaybetmişti.

Ahmet Çalık’ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı: Emniyet kemeri takılı değildi Konyaspor’un 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık, Ankara-Niğde karayolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Otomobiliyle şarampole yuvarlanan Çalık, kazada hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından ise Çalık’ın aracında emniyet kemeri kullanmadığı, ikaz sesini kapatmak için de emniyet kemerini kesip tokasını taktığı bu yüzden ise araçlar beraber fırladığı iddia edildi. Soruşturma devam ederken TGRT Haber, olay yerine giderek acı olayın detaylarına ulaştı.

En mutlu günü için Ankara’ya gitmişti: Ahmet Çalık’ın ölümüyle ilgili kahreden detay Konyaspor’un savunmacı oyuncusu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. 27 yaşındaki Milli futbolcunun Konya’dan Ankara’ya nikah günü almak için geldiği öğrenildi.

Futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Konyaspor’un 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık, Ankara-Niğde kara yolunda trafik kazası geçirdi. Geçirdiği kazada Çalık, hayatını kaybetti. 2016-17 sezonun ara transfer döneminde Galatasaray’a transfer olan Ahmet Çalık, 2020 yılında Konyaspor’a transfer olmuştu.