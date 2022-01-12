Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'le kulübe yakışır şekilde ayrıldıklarını söyledi. "Fatih Hoca ile ilgili kararı ben verdim. G.Saray'da konular tartışılır son kararı Başkan verir. Terim görevdeyken hiçbir hoca ile görüşmedik" diyen Elmas, "Ben de bir taraftarım. Taraftarlarımızın da yaşadıklarını anlıyorum. Sahadaki sonuçlara verdikleri tepkileri de anlıyorum. Biz de sonuçlardan memnun değiliz. Bunları değiştirmek için bazen içimiz acısa da kararlar almaya mecburuz" sözlerini kullandı.

Tazminat istemedi

Elmas, "Fatih Hoca'nın tazminat talebi olmadı. Böyle bir ayrılık olunca ben de çok üzüldüm. Muhakkak Hoca'mız da belli duygular yaşamıştır" derken, "Domenec Torrent ile ben görüştüm. Yardımcı antrenör olsun diye düşünüyorduk ama bu gelişmeyle teknik direktörümüz olacak. Güçlü bir isim. Çok araştırdım. 6 ay çalışmak için hiçbir hoca böyle bir görevi kabul etmez. Kısa süreli bir şey değil. Torrent uzun vadeli bir tercih. Projelerimize en uygun kişi olduğunu gördük" şeklinde konuştu.

BU BAŞKAN'A HAKARETTİR

Elmas, "Sosyal medyada benim cep telefonumu yayınlamışlar. (Dün) Sabahtan beri birçok arama ve mesaj geliyor. Bu başkanlık makamına hakarettir. Alınan kararları tartışmanın bir faydası yok. Bu tek taraflı bir karar değildir" açıklaması yaptı.

TERİM’İN VEDASI

“Hakkınızı helal edin”

Fatih Terim dün Florya’ya veda etti. Metin Oktay Tesislerinde yaklaşık 15 dakika kalan Terim, Florya çalışanları ve futbolcularıyla vedalaştı. Oyuncularına kısa bir konuşma yapan tecrübeli teknik adam “Ben bu proje için her şeyimi riske ettim. Ben size güveniyorum ve başarabileceğinize inanıyorum. Kırdığım kimse varsa hakkını helal etsin” diyerek vedalaştı.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oldu Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile anlaştıklarını açıkladı.

Galatasaray’dan ayrılan Fatih Terim'e kızları Merve ve Buse Terim’den destek Galatasaray’da Fatih Terim dönemi dün sona erdi. Başarılı teknik direktörün Galatasaray ile yollarının ayrılmasının ardından kızları Merve ve Buse Terim’den babalarına destek gecikmedi.