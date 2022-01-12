Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Emirhan İlkhan basamakları koşarak çıkacağa benziyor. Sadece iki maçta kalitesini ortaya koyan 17 yaşındaki genç yeteneğin performansı futbol kamuoyunu hayretler içinde bırakmıştı. Beşiktaş'ın yeni yıldız adayının parlamaları Barcelona'nın da gözünden kaçmadı. Yeni bir yapılanma içinde olan ve Avrupa'daki genç yetenekleri birer birer kadrosuna katmaya başlayan Katalan devi, Emirhan İlkhan'a da kancayı taktı. Son olarak Kayserispor'dan 17 yaşındaki Emre Demir'le sözleşme imzalayan Barcelona, Emirhan hakkında rapor elde etmek için futbolcu izleme heyetine görev verdi.

Yönetim tedbirli

Barcelona'nın yetkililerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi ve Gaziantep FK maçını Vodafone Park'tan takip etmesi bekleniyor. Katalan devinin bu ilgisi siyah beyazlıları tedirgin etmiş durumda. 'Yerli Messi' olarak lanse edilen ve henüz 15 yaşındayken gösterdiği performansla dikkat çeken Muhammed Demirci de Barcelona ilgisi sonrasında kariyerindeki düşüşle dikkat çekmişti. Siyah beyazlı yöneticiler, Emirhan'ın da böyle bir durum yaşamaması için harekete geçti. Emirhan İlkhan'ın bu dönemde spor psikoloğuyla sık sık seansa gireceği öğrenildi.

BAŞKAN ÇEBİ'DEN AÇIKLAMA

Orman sonucuna katlanacak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisinin ocak ayı sayısında ibra edilmeyen Fikret Orman hakkında görüş belirtti. Çebi "Görev yapan başkan ve yönetim kurullarının idari ve mali açıdan ibra edilmeleri, sorumluluklarının denetimi açısından şarttır. İbra edilmemenin de sonuçlarına katlanılması gereklidir" ifadelerini kullandı.

Florya'da doğdu, Beşiktaşlı oldu: Emirhan İlkhan Katar'daki kupa finalinde 'Kim bu?' dedirten, Rize'de ışıl ışıl parlayan genç yetenek, 2013'te Florya 1923'ten Beşiktaş altyapısına kazandırılmıştı. 17 yaşındaki oyuncu şimdiden Alex Teixeira'yı gölgede bıraktı.

Beşiktaş'ta bir yıldız doğuyor: Emirhan İlkhan Emirhan İlkhan ortaya koyduğu futbolu, aldığı penaltı ve attığı golle ışıl ışıl parladı. Batshuayi yine çok kaçırdı, penaltıdan ağları havalandırdı. Pohjanpalo iki golüyle Kartal'ın yarışta kalan umutlarını tüketti. Gökhan Gönül ve Montero kızardı