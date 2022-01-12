Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de teknik direktör krizi sürerken gözler Başkan Ali Koç’a kilitlenmiş durumda. Covid karantinasından çıktıktan sonra Adana Demir maçı öncesi basın mensuplarıyla bir toplantı yapan Koç, ismi tartışılmayacak bir hocayı göreve getirmek istediğini söylemişti. Günü kurtaracak değil geleceği şekillendirecek bir teknik adam isteyen başkanın gönlü Joachim Löw’den yana. Devre arasında takım almaya sıcak bakmayan Alman hoca şu ana kadar yapılan teklifleri geri çevirse de Ali Koç, şartları zorlamaya devam ediyor.

Löw’den vazgeçmiyor

Löw ile bizzat görüşecek olan Ali Koç, bir defa daha ret cevabı alması hâlinde rotayı Jorge Jesus’a çevirecek. Benfica’dan ayrılan 67 yaşındaki Portekizli için Brezilya’dan Atletico Mineiro da devrede. Ancak Koç, Türkiye’ye sıcak bakmayan Jesus’u Fenerbahçe’ye gelmeye ikna edebileceğine inanıyor. Bu iki isimle anlaşma sağlanamaması hâlinde sezonun geçiş hocasıyla tamamlanması bekleniyor. Löw konusunda geri adım atmak istemeyen Ali Koç’un en kötü ihtimalle Alman hocayı yeni sezonda göreve getirme çabasında olduğu ifade ediliyor.

İSTEMEYEN GİTSİN

Başkan Ali Koç, kurmaylarıyla birlikte Samandıra’ya çıkarma yaptı. Oyuncularla bir araya gelen Koç, takımın kötü gidişatına dair görüş alışverişi gerçekleştirip, uyarılarda bulundu. “Fenerbahçe’yi buradan çıkaracak olan bizleriz” diyen Koç, “Eğer buradaysanız vazgeçme, bırakma, boş verme lüksünüz yok! Vazgeçen varsa hemen söylesin yollarımızı ayıralım” dedi.

OYUNCULARA CEZA GELİYOR

Adana Demir maçında sergilenen performans yönetimi çileden çıkardı. Daha önce defalarca uyarılan futbolcuların vurdumduymaz tavırları Başkan Ali Koç’un sabrını taşırdı. “Bu ruhsuzluğun bir cezası olacak” diyen Koç’un oyunculara ağır para cezası vereceği öğrenildi.

YÖNETİME DİRENİYOR

Kiralık sözleşmesi bitince Zorya’dan dönen Allahyar Sayyaadmanesh, yönetimi zorluyor. Fenerbahçe’ye geri gelmek istemeyen İranlı golcü, Zorya’yla anlaşma sağlanamayınca mecbur kalmıştı. Allahyar şimdi de Anderlecht’e gitmeyi arzuluyor. Fenerbahçe ise oyuncuyu Hull City’e göndermek istiyor.

KAYIP YILDIZLAR

Son beş maçına teknik direktörsüz çıkan Fenerbahçe zirveden uzaklaşıyor. Yönetimin B planı olmadığı mevcut durumdan, takımdaki disiplinsizlik sahadaki oyunda belli oluyor. Sahaya karakter koyması beklenen oyuncular kafalarına göre takılırken takımdaki mental tükeniş elle tutulur boyutta. Ne oyun kurgusu var, ne oyun disiplini. Puanlarla beraber özgüven kaybolmuş, oyuncularda lig bitsin de gidelim havası hakim.

Tek isyankâr taraftar

Maçlardan önce dile getirilen, “Kazanacağız” söylemleri sahaya yansımıyor. Emanetçi Zeki Murat Göle de duruma çare olamıyor. Hoca belirsizliği otorite sorununu tetiklerken, mevcut teknik ekibin bir çözüm üretemediği de görülüyor. Samandıra’da görülen birlik sahaya yansımıyor. Oyuncular arasında kopukluk var. Yönetim ise hoca için acele etmiyor. Taraftarın feryadını duyan da yok. Bir sezon daha gidiyor.

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