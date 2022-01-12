Türkiye Gazetesi

Avrupa’da 2021 yılının en iyi orta saha oyuncuları seçildi. Oyuncular hem milli takımlarındaki başarılarına hem de oynadıkları kulüplerdeki performanslarına göre seçildi. Listede ise milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu’da yer aldı.

İşte 2021'e damga vuran 5 orta saha oyuncusu;

JORGINHO

30 yaşındaki yıldız orta saha İngiliz devi Chelsea’de forma giymektedir. Jarginho, geçen sezon tüm kulvarda 43 maçta 8 gole imza attı. Yıldız ortaa saha oyuncusu, bu sezon ise tüm kulvarlarda 26 maçta 9 gol kaydetti.

Jorginho, İtalya’nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İngiltere'yi penaltılarla üstünlük kurarak kupayı 53 yıl aradan sonra kazanmasında da önemli pay sahibi oldu. İtalyan orta saha futbolcusu, EURO 2020 en iyi 11'ine de seçilmişti.

KEVIN DE BRUYNE

Manchester City’nin 30 yaşındaki yıldız futbolcusu Kevin De Bruyne, listede yerini aldı. Belçikalı yıldız, geçen sezon tüm kulvarlarda 40 maçta 10 gol attı. Bu sezon ise tüm kulvarlarda 23 maçta 6 gol kaydetti.

Kevin De Bruyne, geçen yıl oynanan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Belçika’nın çeyrek finale çıkmasında baş etkendi. Belçikalı yıldız Manchester City'nin, İngiltere Premier Lig ve Lig Kupası şampiyonluğuna katkı verdi ve takımın ilk UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasında etkili oldu.

N’GOLO KANTE

Chelsea’nin atom karıncası olarak anılan N’Golo Kante, listede yer alan bir diğer isim oldu. 30 yaşındaki Fransız futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda 48 maçta forma giydi. Kante, bu sezon ise tüm kulvarlarda 17 maçta 2 gol kaydetti. Aynı zaman 2020-2021 sezonunda Chelsea’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’ni almasında çok büyük katkıları oldu.

BRUNO FERNANDES

Manchester United’lı yıldız oyuncu Bruno Fernandes, oynadığı 58 maçta 28 gole imza atarak ismini listeye yazdırdı. 27 yaşındaki Portekizli yıldız bu sezon ise oynadığı 25 maçta 5 gol kaydetti. Geçen sene Manchester United’ın UEFA Avrupa Ligi’nde finale yükselmesinde en büyük paya sahip olan Fernandes, 5 gole imza attı.

HAKAN ÇALHANOĞLU

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, listede yer alan tek Türk oyuncusu oldu. 27 yaşındaki yıldızımız geçen sezon Milan formasıyla 43 maçta 9 gole imza attı. Uzun zamandır kötü gidişatı olan Milan, Hakan Çalhanoğlu ile yükselişe geçmişti.

Performansıyla Seri A’ya damga vuran Hakan Çalhanoğlu, Inter’e transfer olmuştu. Transferin ardından 21 maça çıkan Çalhanoğlu, 6 gol kaydetti.

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