18 yaşındaki Yusuf Demir’in Barcelona hayali kısa sürdü. Sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den kiralanan Demir, Katalan devinden gönderildi.
YÖNETİM İSTEMEDİ
Barcelona formasıyla 9 maça çıkan Yusuf Demir, 1 maça daha çıksaydı zorunlu olarak Katalan ekibinin kadrosuna katılacaktı. Demir’i istemeyen Barcelona yönetimi, genç futbolcuyu Avusturya’ya geri gönderdi.
9 MAÇA ÇIKABİLDİ
Yusuf Demir bu sezon 9 resmi karşılaşmada şans buldu. 6 maç La Liga'da, 3 maç ise Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi. Yusuf, gol katkısı veremedi.
TFF duyurdu: Başakşehir Konyaspor maçı ertelendi TFF Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Medipol Başakşehir ve İttifak Holding Konyaspor maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Konyaspor’dan anlamlı hareket: Ahmet Çalık’ın forma numarasını emekli ettiler Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’un 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık, dün geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti. Milli futbolcunun ölümüyle futbol camiası derinden sarsılırken, birçok kulüpten taziye mesajları gelmişti. Konyaspor kulübünden de anlamla bir hamle geldi. Konyaspor resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Çalık’ın giydiği 6 numarayı ömür boyu emekliliğe çıkardığını duyurdu.
Trabzonspor'un 5 hesabı Yönetim ve Abdullah Avcı maç maç gitmeyi düşünse de aralarında en yakın takipçi Konyaspor’un da olduğu kısa fikstürü rahat geçerse şampiyonluk için geri sayım başlayacak